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Воробьев: почти 40 новых автомобилей поставят в медорганизации Подмосковья - РИА Новости, 22.03.2023
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Новости Подмосковья
 
17:30 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/avtomobili-1859851006.html
Воробьев: почти 40 новых автомобилей поставят в медорганизации Подмосковья
Воробьев: почти 40 новых автомобилей поставят в медорганизации Подмосковья - РИА Новости, 22.03.2023
Воробьев: почти 40 новых автомобилей поставят в медорганизации Подмосковья
Около 40 новых машин поступят в медицинские организации Московской области в 2023 году, на эти цели выделено более 100 миллионов рублей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T17:30
2023-03-22T17:30
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Около 40 новых машин поступят в медицинские организации Московской области в 2023 году, на эти цели выделено более 100 миллионов рублей, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона."Доступность помощи в первичном звене во многом связана с мобильностью медиков, поэтому мы каждый год обновляем автопарк скорой помощи, закупаем новый транспорт для "неотложки"… В прошлом году мы поставили 57 новых "неотложек". В этом – выделили более 100 млн рублей на закупку порядка 40 машин для наших поликлиник и паллиативных бригад", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, слова которого приводятся в сообщении.По данным пресс-службы, бригада "неотложки" в отличие от "скорой" оказывает медицинскую помощь пациентам, в частности, с острыми заболеваниями, но, когда при этом их жизни ничего не угрожает. Бригады оснащены необходимыми медицинскими приборами для выездной работы."Из новой партии автомобилей, которая поступит в этом году, 22 машины будут направлены в неотложные службы поликлиник, 17 - для паллиативных бригад. Все автомобили отечественного производства - на базе Лада", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230321/dispanserizatsiya-1859613874.html
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)

Воробьев: почти 40 новых автомобилей поставят в медорганизации Подмосковья

© Фото : Правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Около 40 новых машин поступят в медицинские организации Московской области в 2023 году, на эти цели выделено более 100 миллионов рублей, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Доступность помощи в первичном звене во многом связана с мобильностью медиков, поэтому мы каждый год обновляем автопарк скорой помощи, закупаем новый транспорт для "неотложки"… В прошлом году мы поставили 57 новых "неотложек". В этом – выделили более 100 млн рублей на закупку порядка 40 машин для наших поликлиник и паллиативных бригад", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, слова которого приводятся в сообщении.
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По данным пресс-службы, бригада "неотложки" в отличие от "скорой" оказывает медицинскую помощь пациентам, в частности, с острыми заболеваниями, но, когда при этом их жизни ничего не угрожает. Бригады оснащены необходимыми медицинскими приборами для выездной работы.
"Из новой партии автомобилей, которая поступит в этом году, 22 машины будут направлены в неотложные службы поликлиник, 17 - для паллиативных бригад. Все автомобили отечественного производства - на базе Лада", - уточнили в пресс-службе.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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