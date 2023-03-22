https://ria.ru/20230322/avtomobili-1859851006.html

Воробьев: почти 40 новых автомобилей поставят в медорганизации Подмосковья

Воробьев: почти 40 новых автомобилей поставят в медорганизации Подмосковья - РИА Новости, 22.03.2023

Воробьев: почти 40 новых автомобилей поставят в медорганизации Подмосковья

Около 40 новых машин поступят в медицинские организации Московской области в 2023 году, на эти цели выделено более 100 миллионов рублей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T17:30

2023-03-22T17:30

2023-03-22T17:30

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Около 40 новых машин поступят в медицинские организации Московской области в 2023 году, на эти цели выделено более 100 миллионов рублей, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона."Доступность помощи в первичном звене во многом связана с мобильностью медиков, поэтому мы каждый год обновляем автопарк скорой помощи, закупаем новый транспорт для "неотложки"… В прошлом году мы поставили 57 новых "неотложек". В этом – выделили более 100 млн рублей на закупку порядка 40 машин для наших поликлиник и паллиативных бригад", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, слова которого приводятся в сообщении.По данным пресс-службы, бригада "неотложки" в отличие от "скорой" оказывает медицинскую помощь пациентам, в частности, с острыми заболеваниями, но, когда при этом их жизни ничего не угрожает. Бригады оснащены необходимыми медицинскими приборами для выездной работы."Из новой партии автомобилей, которая поступит в этом году, 22 машины будут направлены в неотложные службы поликлиник, 17 - для паллиативных бригад. Все автомобили отечественного производства - на базе Лада", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230321/dispanserizatsiya-1859613874.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

андрей воробьев, московская область (подмосковье)