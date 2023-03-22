https://ria.ru/20230322/artemovsk-1859740781.html
Российские силы практически блокировали Артемовск
Российские силы практически блокировали Артемовск - РИА Новости, 22.03.2023
Российские силы практически блокировали Артемовск
Российские военные практически блокировали Артемовск, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T12:18
2023-03-22T12:18
2023-03-22T13:19
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российские военные практически блокировали Артемовск, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1".При этом Гагин отметил, что в Часовом Яре, откуда ВСУ пытаются контратаковать город, Киев сформировал "достаточно серьезную группировку"."Это тоже несколько тысяч, возможно, это десятки тысяч (бойцов ВСУ. — Прим. ред.)", — уточнил советник врио главы ДНР.Но он подчеркнул, что собранных Киевом сил недостаточно для контрнаступления. ВСУ не хватает численности войск для формирования ударных частей и бронегрупп, чтобы попробовать "качественно ударить и разрезать наши территории", объяснил Гагин. А у российских военных, в свою очередь, есть силы и средства, которыми они встретят противника в случае контратаки, добавил советник врио главы ДНР.В пятницу Гагин сообщал, что все подъездные дороги в Артемовск контролируются российской артиллерией. Союзные силы освободили около 70 процентов города.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Уже более полугода за город идут ожесточенные бои. Снабжение группировки противника в Артемовске, которая находится в оперативном окружении, идет через город Часов Яр. По последним данным, российские войска перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.
https://ria.ru/20230321/artemovsk-1859635901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Российские силы практически блокировали Артемовск
Советник врио главы ДНР Гагин: Артемовск практически полностью блокирован
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
Российские военные практически блокировали Артемовск, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире
телеканала "Россия 1".
«
"Украинский гарнизон в Артемовске насчитывает порядка десяти тысяч человек", — добавил он.
При этом Гагин отметил, что в Часовом Яре, откуда ВСУ пытаются контратаковать город, Киев сформировал "достаточно серьезную группировку".
"Это тоже несколько тысяч, возможно, это десятки тысяч (бойцов ВСУ. — Прим. ред.)", — уточнил советник врио главы ДНР.
Бойцы "Вагнера" назвали главные цели на Артемовском направлении
Но он подчеркнул, что собранных Киевом сил недостаточно для контрнаступления. ВСУ не хватает численности войск для формирования ударных частей и бронегрупп, чтобы попробовать "качественно ударить и разрезать наши территории", объяснил Гагин. А у российских военных, в свою очередь, есть силы и средства, которыми они встретят противника в случае контратаки, добавил советник врио главы ДНР.
В пятницу Гагин сообщал, что все подъездные дороги в Артемовск контролируются российской артиллерией. Союзные силы освободили около 70 процентов города.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе
. Уже более полугода за город идут ожесточенные бои. Снабжение группировки противника в Артемовске, которая находится в оперативном окружении, идет через город Часов Яр.
По последним данным, российские войска перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.