https://ria.ru/20230322/artemovsk-1859740781.html

Российские силы практически блокировали Артемовск

Российские силы практически блокировали Артемовск - РИА Новости, 22.03.2023

Российские силы практически блокировали Артемовск

Российские военные практически блокировали Артемовск, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T12:18

2023-03-22T12:18

2023-03-22T13:19

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

безопасность

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российские военные практически блокировали Артемовск, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1".При этом Гагин отметил, что в Часовом Яре, откуда ВСУ пытаются контратаковать город, Киев сформировал "достаточно серьезную группировку"."Это тоже несколько тысяч, возможно, это десятки тысяч (бойцов ВСУ. — Прим. ред.)", — уточнил советник врио главы ДНР.Но он подчеркнул, что собранных Киевом сил недостаточно для контрнаступления. ВСУ не хватает численности войск для формирования ударных частей и бронегрупп, чтобы попробовать "качественно ударить и разрезать наши территории", объяснил Гагин. А у российских военных, в свою очередь, есть силы и средства, которыми они встретят противника в случае контратаки, добавил советник врио главы ДНР.В пятницу Гагин сообщал, что все подъездные дороги в Артемовск контролируются российской артиллерией. Союзные силы освободили около 70 процентов города.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Уже более полугода за город идут ожесточенные бои. Снабжение группировки противника в Артемовске, которая находится в оперативном окружении, идет через город Часов Яр. По последним данным, российские войска перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.

https://ria.ru/20230321/artemovsk-1859635901.html

артемовск

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

артемовск, донецкая народная республика, безопасность