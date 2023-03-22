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Российские силы практически блокировали Артемовск - РИА Новости, 22.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 22.03.2023 (обновлено: 13:19 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/artemovsk-1859740781.html
Российские силы практически блокировали Артемовск
Российские силы практически блокировали Артемовск - РИА Новости, 22.03.2023
Российские силы практически блокировали Артемовск
Российские военные практически блокировали Артемовск, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T12:18
2023-03-22T13:19
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российские военные практически блокировали Артемовск, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1".При этом Гагин отметил, что в Часовом Яре, откуда ВСУ пытаются контратаковать город, Киев сформировал "достаточно серьезную группировку"."Это тоже несколько тысяч, возможно, это десятки тысяч (бойцов ВСУ. — Прим. ред.)", — уточнил советник врио главы ДНР.Но он подчеркнул, что собранных Киевом сил недостаточно для контрнаступления. ВСУ не хватает численности войск для формирования ударных частей и бронегрупп, чтобы попробовать "качественно ударить и разрезать наши территории", объяснил Гагин. А у российских военных, в свою очередь, есть силы и средства, которыми они встретят противника в случае контратаки, добавил советник врио главы ДНР.В пятницу Гагин сообщал, что все подъездные дороги в Артемовск контролируются российской артиллерией. Союзные силы освободили около 70 процентов города.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Уже более полугода за город идут ожесточенные бои. Снабжение группировки противника в Артемовске, которая находится в оперативном окружении, идет через город Часов Яр. По последним данным, российские войска перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.
https://ria.ru/20230321/artemovsk-1859635901.html
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артемовск, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Российские силы практически блокировали Артемовск

Советник врио главы ДНР Гагин: Артемовск практически полностью блокирован

© AP Photo / Roman ChopВид на город Артемовск
Вид на город Артемовск - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Roman Chop
Вид на город Артемовск. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российские военные практически блокировали Артемовск, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
«

"Украинский гарнизон в Артемовске насчитывает порядка десяти тысяч человек", — добавил он.

При этом Гагин отметил, что в Часовом Яре, откуда ВСУ пытаются контратаковать город, Киев сформировал "достаточно серьезную группировку".
"Это тоже несколько тысяч, возможно, это десятки тысяч (бойцов ВСУ. — Прим. ред.)", — уточнил советник врио главы ДНР.
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Но он подчеркнул, что собранных Киевом сил недостаточно для контрнаступления. ВСУ не хватает численности войск для формирования ударных частей и бронегрупп, чтобы попробовать "качественно ударить и разрезать наши территории", объяснил Гагин. А у российских военных, в свою очередь, есть силы и средства, которыми они встретят противника в случае контратаки, добавил советник врио главы ДНР.
В пятницу Гагин сообщал, что все подъездные дороги в Артемовск контролируются российской артиллерией. Союзные силы освободили около 70 процентов города.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Уже более полугода за город идут ожесточенные бои. Снабжение группировки противника в Артемовске, которая находится в оперативном окружении, идет через город Часов Яр.
По последним данным, российские войска перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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