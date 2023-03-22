https://ria.ru/20230322/alzhir-1859651134.html

Президент Алжира выразил желание стать посредником в украинском конфликте

Президент Алжира выразил желание стать посредником в украинском конфликте - РИА Новости, 22.03.2023

Президент Алжира выразил желание стать посредником в украинском конфликте

Алжир смог бы стать посредником в разрешении кризиса на Украине, входит в число стран, которые имеют достаточное для этого доверие, заявил в интервью телеканалу РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T01:51

2023-03-22T01:51

2023-03-22T01:53

в мире

алжир (провинция)

украина

москва

абдельмаджид теббун

дмитрий песков

валентина матвиенко

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ТУНИС, 22 мар - РИА Новости. Алжир смог бы стать посредником в разрешении кризиса на Украине, входит в число стран, которые имеют достаточное для этого доверие, заявил в интервью телеканалу Al Jazeera президент арабской республики Абдельмаджид Теббун. "Алжир способен сыграть посредническую роль в украинском кризисе. Мы входим в число немногих стран, которые имеют для этого достаточное доверие", - сказал Теббун телеканалу. Ранее председатель Совета Нации Алжира Салах Гуджил на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая посещала республику с официальным визитом, заявил, что Алжир готов использовать свою позицию в мире и выступить посредником в диалоге между Россией и Украиной. Президент Алжира в ходе интервью Al Jazeera также заявил, что его визит в Россию запланирован на май. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что подготовка к визиту Теббуна в Россию начата, но даты еще не определены. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.

https://ria.ru/20230201/lider-1849084971.html

https://ria.ru/20230321/ukraina-1859584278.html

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в мире, алжир (провинция), украина, москва, абдельмаджид теббун, дмитрий песков, валентина матвиенко