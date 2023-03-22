Президент Алжира выразил желание стать посредником в украинском конфликте
Теббун: Алжир смог бы стать посредником в разрешении кризиса на Украине
© AP Photo / Anis BelghoulПрезидент Алжира Абдельмаджид Теббун
© AP Photo / Anis Belghoul
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун. Архивное фото
ТУНИС, 22 мар - РИА Новости. Алжир смог бы стать посредником в разрешении кризиса на Украине, входит в число стран, которые имеют достаточное для этого доверие, заявил в интервью телеканалу Al Jazeera президент арабской республики Абдельмаджид Теббун.
"Алжир способен сыграть посредническую роль в украинском кризисе. Мы входим в число немногих стран, которые имеют для этого достаточное доверие", - сказал Теббун телеканалу.
Ранее председатель Совета Нации Алжира Салах Гуджил на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая посещала республику с официальным визитом, заявил, что Алжир готов использовать свою позицию в мире и выступить посредником в диалоге между Россией и Украиной.
Президент Алжира в ходе интервью Al Jazeera также заявил, что его визит в Россию запланирован на май. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что подготовка к визиту Теббуна в Россию начата, но даты еще не определены.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.