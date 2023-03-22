https://ria.ru/20230322/alkogol-1859654183.html
Во Владивостоке накрыли подпольный цех по производству поддельного алкоголя
Во Владивостоке накрыли подпольный цех по производству поддельного алкоголя - РИА Новости, 22.03.2023
Во Владивостоке накрыли подпольный цех по производству поддельного алкоголя
Полиция накрыла подпольный цех во Владивостоке, где производили контрафактный алкоголь, там обнаружено 44 тысячи литров поддельного спиртного стоимостью свыше... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T02:55
2023-03-22T02:55
2023-03-22T02:55
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 22 мар – РИА Новости. Полиция накрыла подпольный цех во Владивостоке, где производили контрафактный алкоголь, там обнаружено 44 тысячи литров поддельного спиртного стоимостью свыше 17 миллионов рублей, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. Цех обнаружили в районе улицы Фадеева во Владивостоке. "В ходе осмотра обнаружено оборудование для перегона алкоголя и укупорки бутылок, а также сырье для изготовления водки и коньяка. На месте происшествия находились трое иностранцев, непосредственно осуществлявших производство "паленки". Мужчин задержали и доставили в отел полиции. Изъяты 44 тысячи литров готового алкоголя и сырья для его изготовления на сумму свыше 17 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ". Полицейские устанавливают места продажи спиртного и личности причастных к преступлению.
https://ria.ru/20230124/prigovor-1847160834.html
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происшествия, владивосток, россия, приморский край
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край
Во Владивостоке накрыли подпольный цех по производству поддельного алкоголя
Во Владивостоке накрыли подпольный цех с поддельным алкоголем на 17 миллионов рублей
ВЛАДИВОСТОК, 22 мар – РИА Новости.
Полиция накрыла подпольный цех во Владивостоке, где производили контрафактный алкоголь, там обнаружено 44 тысячи литров поддельного спиртного стоимостью свыше 17 миллионов рублей, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю
.
Цех обнаружили в районе улицы Фадеева во Владивостоке.
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"В ходе осмотра обнаружено оборудование для перегона алкоголя и укупорки бутылок, а также сырье для изготовления водки и коньяка. На месте происшествия находились трое иностранцев, непосредственно осуществлявших производство "паленки". Мужчин задержали и доставили в отел полиции. Изъяты 44 тысячи литров готового алкоголя и сырья для его изготовления на сумму свыше 17 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ".
Полицейские устанавливают места продажи спиртного и личности причастных к преступлению.
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