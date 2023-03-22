https://ria.ru/20230322/alkogol-1859654183.html

Во Владивостоке накрыли подпольный цех по производству поддельного алкоголя

Во Владивостоке накрыли подпольный цех по производству поддельного алкоголя - РИА Новости, 22.03.2023

Во Владивостоке накрыли подпольный цех по производству поддельного алкоголя

Полиция накрыла подпольный цех во Владивостоке, где производили контрафактный алкоголь, там обнаружено 44 тысячи литров поддельного спиртного стоимостью свыше... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T02:55

2023-03-22T02:55

2023-03-22T02:55

происшествия

владивосток

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 22 мар – РИА Новости. Полиция накрыла подпольный цех во Владивостоке, где производили контрафактный алкоголь, там обнаружено 44 тысячи литров поддельного спиртного стоимостью свыше 17 миллионов рублей, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. Цех обнаружили в районе улицы Фадеева во Владивостоке. "В ходе осмотра обнаружено оборудование для перегона алкоголя и укупорки бутылок, а также сырье для изготовления водки и коньяка. На месте происшествия находились трое иностранцев, непосредственно осуществлявших производство "паленки". Мужчин задержали и доставили в отел полиции. Изъяты 44 тысячи литров готового алкоголя и сырья для его изготовления на сумму свыше 17 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ". Полицейские устанавливают места продажи спиртного и личности причастных к преступлению.

https://ria.ru/20230124/prigovor-1847160834.html

https://ria.ru/20230208/alkogol-1850528847.html

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происшествия, владивосток, россия, приморский край