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На Украине арестовали активы россиянина на 540 тысяч долларов
На Украине арестовали активы россиянина на 540 тысяч долларов - РИА Новости, 22.03.2023
На Украине арестовали активы россиянина на 540 тысяч долларов
Украинский суд наложил арест на имущество предприятия стоимостью 540,5 тысячи долларов, владельцем которого якобы является российский предприниматель, заявили в РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T18:35
2023-03-22T18:35
2023-03-22T18:35
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Украинский суд наложил арест на имущество предприятия стоимостью 540,5 тысячи долларов, владельцем которого якобы является российский предприниматель, заявили в среду в офисе генерального прокурора страны. "Судом наложен арест на активы предприятия, бенефициарным владельцем которого является российский олигарх-акционер и член совета директоров российской компании, входящей в состав корпорации "Ростех". Стоимость арестованного имущества составляет 20 миллионов гривен (540,5 тысячи долларов). Фамилия российского бизнесмена прокуратурой не называется. По данным следствия, должностные лица компании "Титан Украина" "совершали действия, направленные на сокрытие активов, которые находились на ее балансе, путем заключения фиктивных договоров купли-продажи с одним из частных предприятий". Как сообщается в офисе генерального прокурора, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины в отношении собственника компании предусмотрены санкции. Владимир Зеленский ранее подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов.
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украина, ростех, россия, экономика, в мире
Украина, Ростех, Россия, Экономика, В мире
На Украине арестовали активы россиянина на 540 тысяч долларов
Генпрокуратура Украина сообщила об аресте активов россиянина на 540,5 тысячи долларов