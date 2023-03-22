https://ria.ru/20230322/aeroporty-1859693207.html

Сотни пассажиров не могут вылететь из Красноярска на север края

Сотни пассажиров не могут вылететь из Красноярска на север края - РИА Новости, 22.03.2023

Сотни пассажиров не могут вылететь из Красноярска на север края

Глава Красноярского управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев сообщил, что из аэропорта Красноярск сотни пассажиров не могут вылететь в Норильск и Игарку из-за РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T11:17

2023-03-22T11:17

2023-03-22T11:17

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КРАСНОЯРСК, 22 мар - РИА Новости. Глава Красноярского управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев сообщил, что из аэропорта Красноярск сотни пассажиров не могут вылететь в Норильск и Игарку из-за сильного там ветра. "В аэропорту Красноярск сотни пассажиров не могут улететь, рейсы задержаны, - сообщил Горяев у себя в Telegram-канале. – Напомню, что в таких ситуациях у авиапассажиров есть права, согласно которым в зависимости от времени ожидания вылета бесплатно предоставляются необходимые услуги". По словам чиновника, если же перевозчик не выполняет свои обязательства, то всегда можно "обратиться в Управление Роспотребнадзора за защитой своих прав".Ранее сообщалось, что в Норильске, который ночью накрыла метель, третий день сохраняется штормовое предупреждение. Дорога до аэропорта Норильска временно закрыта для всех видов транспорта. ГИБДД Норильска рекомендует владельцам транспортных средств и автотранспортным предприятиям ограничить движение на территории Норильского промрайона из-за обильных осадков и ухудшения видимости.

https://ria.ru/20230321/vnukovo-1859499948.html

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Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, аэропорты, норильск, красноярск, игарка, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)