https://ria.ru/20230322/aeroporty-1859693207.html
Сотни пассажиров не могут вылететь из Красноярска на север края
Сотни пассажиров не могут вылететь из Красноярска на север края - РИА Новости, 22.03.2023
Сотни пассажиров не могут вылететь из Красноярска на север края
Глава Красноярского управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев сообщил, что из аэропорта Красноярск сотни пассажиров не могут вылететь в Норильск и Игарку из-за РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T11:17
2023-03-22T11:17
2023-03-22T11:17
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КРАСНОЯРСК, 22 мар - РИА Новости. Глава Красноярского управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев сообщил, что из аэропорта Красноярск сотни пассажиров не могут вылететь в Норильск и Игарку из-за сильного там ветра. "В аэропорту Красноярск сотни пассажиров не могут улететь, рейсы задержаны, - сообщил Горяев у себя в Telegram-канале. – Напомню, что в таких ситуациях у авиапассажиров есть права, согласно которым в зависимости от времени ожидания вылета бесплатно предоставляются необходимые услуги". По словам чиновника, если же перевозчик не выполняет свои обязательства, то всегда можно "обратиться в Управление Роспотребнадзора за защитой своих прав".Ранее сообщалось, что в Норильске, который ночью накрыла метель, третий день сохраняется штормовое предупреждение. Дорога до аэропорта Норильска временно закрыта для всех видов транспорта. ГИБДД Норильска рекомендует владельцам транспортных средств и автотранспортным предприятиям ограничить движение на территории Норильского промрайона из-за обильных осадков и ухудшения видимости.
https://ria.ru/20230321/vnukovo-1859499948.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, туризм, туристы, аэропорты, норильск, красноярск, игарка, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Аэропорты, Норильск, Красноярск, Игарка, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Сотни пассажиров не могут вылететь из Красноярска на север края
Сотни пассажиров не могут вылететь из Красноярска на север края из-за бушующей там метели
КРАСНОЯРСК, 22 мар - РИА Новости. Глава Красноярского управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев сообщил, что из аэропорта Красноярск сотни пассажиров не могут вылететь в Норильск и Игарку из-за сильного там ветра.
"В аэропорту Красноярск сотни пассажиров не могут улететь, рейсы задержаны, - сообщил
Горяев у себя в Telegram-канале. – Напомню, что в таких ситуациях у авиапассажиров есть права, согласно которым в зависимости от времени ожидания вылета бесплатно предоставляются необходимые услуги".
По словам чиновника, если же перевозчик не выполняет свои обязательства, то всегда можно "обратиться в Управление Роспотребнадзора за защитой своих прав".
Ранее сообщалось, что в Норильске, который ночью накрыла метель, третий день сохраняется штормовое предупреждение. Дорога до аэропорта Норильска временно закрыта для всех видов транспорта. ГИБДД Норильска рекомендует владельцам транспортных средств и автотранспортным предприятиям ограничить движение на территории Норильского промрайона из-за обильных осадков и ухудшения видимости.
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