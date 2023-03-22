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Сотни пассажиров не могут вылететь из Красноярска на север края - РИА Новости, 22.03.2023
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Туризм
 
11:17 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/aeroporty-1859693207.html
Сотни пассажиров не могут вылететь из Красноярска на север края
Сотни пассажиров не могут вылететь из Красноярска на север края - РИА Новости, 22.03.2023
Сотни пассажиров не могут вылететь из Красноярска на север края
Глава Красноярского управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев сообщил, что из аэропорта Красноярск сотни пассажиров не могут вылететь в Норильск и Игарку из-за РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T11:17
2023-03-22T11:17
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красноярск
игарка
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КРАСНОЯРСК, 22 мар - РИА Новости. Глава Красноярского управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев сообщил, что из аэропорта Красноярск сотни пассажиров не могут вылететь в Норильск и Игарку из-за сильного там ветра. "В аэропорту Красноярск сотни пассажиров не могут улететь, рейсы задержаны, - сообщил Горяев у себя в Telegram-канале. – Напомню, что в таких ситуациях у авиапассажиров есть права, согласно которым в зависимости от времени ожидания вылета бесплатно предоставляются необходимые услуги". По словам чиновника, если же перевозчик не выполняет свои обязательства, то всегда можно "обратиться в Управление Роспотребнадзора за защитой своих прав".Ранее сообщалось, что в Норильске, который ночью накрыла метель, третий день сохраняется штормовое предупреждение. Дорога до аэропорта Норильска временно закрыта для всех видов транспорта. ГИБДД Норильска рекомендует владельцам транспортных средств и автотранспортным предприятиям ограничить движение на территории Норильского промрайона из-за обильных осадков и ухудшения видимости.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Аэропорты, Норильск, Красноярск, Игарка, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Сотни пассажиров не могут вылететь из Красноярска на север края

Сотни пассажиров не могут вылететь из Красноярска на север края из-за бушующей там метели

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет Boeing-737-800 авиакомпании "Аэрофлот" совершает посадку в международном аэропорту Красноярска Емельяново
Самолет Boeing-737-800 авиакомпании Аэрофлот совершает посадку в международном аэропорту Красноярска Емельяново - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 22 мар - РИА Новости. Глава Красноярского управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев сообщил, что из аэропорта Красноярск сотни пассажиров не могут вылететь в Норильск и Игарку из-за сильного там ветра.
"В аэропорту Красноярск сотни пассажиров не могут улететь, рейсы задержаны, - сообщил Горяев у себя в Telegram-канале. – Напомню, что в таких ситуациях у авиапассажиров есть права, согласно которым в зависимости от времени ожидания вылета бесплатно предоставляются необходимые услуги".
По словам чиновника, если же перевозчик не выполняет свои обязательства, то всегда можно "обратиться в Управление Роспотребнадзора за защитой своих прав".
Ранее сообщалось, что в Норильске, который ночью накрыла метель, третий день сохраняется штормовое предупреждение. Дорога до аэропорта Норильска временно закрыта для всех видов транспорта. ГИБДД Норильска рекомендует владельцам транспортных средств и автотранспортным предприятиям ограничить движение на территории Норильского промрайона из-за обильных осадков и ухудшения видимости.
Зал вылета аэропорта Внуково - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Аэропорт Внуково вернул электронные посадочные на внутренних рейсах
21 марта, 18:21
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыАэропортыНорильскКрасноярскИгаркаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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