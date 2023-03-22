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В США рэпер попал в больницу после избиения - РИА Новости, 22.03.2023
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Шоубиз
 
22:21 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/6ix9ine-1859799224.html
В США рэпер попал в больницу после избиения
В США рэпер попал в больницу после избиения - РИА Новости, 22.03.2023
В США рэпер попал в больницу после избиения
Рэпер 6ix9ine (Даниэль Эрнандес) попал в больницу после избиения во Флориде, сообщает TMZ. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T22:21
2023-03-22T22:21
шоубиз
флорида
знаменитости
происшествия
звезды
техас
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Рэпер 6ix9ine (Даниэль Эрнандес) попал в больницу после избиения во Флориде, сообщает TMZ. По словам адвоката знаменитости Лэнса Лазарро, неизвестные мужчины вытащили музыканта из сауны в спортзале и избили его кулаками и ногами. Затем нападавшие скрылись с места происшествия. Юрист подчеркнул, что в момент преступления рэпер находился без охраны.После этого исполнителя забрали в больницу с травмами челюсти, ребер и спины.По какой причине произошел инцидент, пока неизвестно. Эрнандес известен проблемами с законом. В 2015 году музыканта обвинили в совращении 13-летней девушки, а спустя несколько лет арестовали за попытку удушения 16-летнего подростка в торговом центре Техаса. Однако юноша отказался от иска к музыканту. Спустя время артист снова оказался в центре скандала. Его обвинили в незаконном ношении оружия и подготовке к убийству. Исполнитель пробыл в тюрьме несколько месяцев, после чего попросил перевести его на домашний арест. Ради этого артист пошел на диалог с властями и сдал трех членов своей банды.
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флорида, знаменитости, происшествия, звезды, техас
Шоубиз, Флорида, Знаменитости, Происшествия, звезды, Техас
В США рэпер попал в больницу после избиения

В США рэпер 6ix9ine попал в больницу с тяжелыми травмами после избиения

© Фото : Youtube-канал @Tekashi 6ix9ine6IX9INE - Zaza
6IX9INE - Zaza - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : Youtube-канал @Tekashi 6ix9ine
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Рэпер 6ix9ine (Даниэль Эрнандес) попал в больницу после избиения во Флориде, сообщает TMZ.
По словам адвоката знаменитости Лэнса Лазарро, неизвестные мужчины вытащили музыканта из сауны в спортзале и избили его кулаками и ногами. Затем нападавшие скрылись с места происшествия. Юрист подчеркнул, что в момент преступления рэпер находился без охраны.
После этого исполнителя забрали в больницу с травмами челюсти, ребер и спины.
По какой причине произошел инцидент, пока неизвестно.
Эрнандес известен проблемами с законом. В 2015 году музыканта обвинили в совращении 13-летней девушки, а спустя несколько лет арестовали за попытку удушения 16-летнего подростка в торговом центре Техаса. Однако юноша отказался от иска к музыканту.
Спустя время артист снова оказался в центре скандала. Его обвинили в незаконном ношении оружия и подготовке к убийству. Исполнитель пробыл в тюрьме несколько месяцев, после чего попросил перевести его на домашний арест. Ради этого артист пошел на диалог с властями и сдал трех членов своей банды.
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