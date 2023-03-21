Рейтинг@Mail.ru
Толчки от землетрясения в Афганистане ощущались в Индии и Пакистане - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:37 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/zemletryaseniya-1859628141.html
Толчки от землетрясения в Афганистане ощущались в Индии и Пакистане
Толчки от землетрясения в Афганистане ощущались в Индии и Пакистане - РИА Новости, 21.03.2023
Толчки от землетрясения в Афганистане ощущались в Индии и Пакистане
Толчки от землетрясения с эпицентром в Афганистане ощущались также в Индии и Пакистане, сообщают местные СМИ. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T21:37
2023-03-21T21:37
в мире
афганистан
пакистан
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797253242_0:220:960:760_1920x0_80_0_0_af733856a4494aeb7eea63fa5d26e2a9.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Толчки от землетрясения с эпицентром в Афганистане ощущались также в Индии и Пакистане, сообщают местные СМИ. Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 6,5 на северо-востоке Афганистана. "Толчки от землетрясения чувствовались в Дели", - пишет индийское агентство ANI. Пакистанский телеканал GEO TV также сообщает, что землетрясения ощущалось в разных частях Пакистана.
https://ria.ru/20230320/zemletryasenie-1859112783.html
афганистан
пакистан
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797253242_0:104:960:824_1920x0_80_0_0_fe9ce40092e4ae64ae022e0e468cfc99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, пакистан, индия
В мире, Афганистан, Пакистан, Индия
Толчки от землетрясения в Афганистане ощущались в Индии и Пакистане

Толчки от землетрясения с эпицентром в Афганистане ощущались в Индии и Пакистане

© Фото : Bakhtar News AgencyПоследствия землетрясения в Афганистане
Последствия землетрясения в Афганистане - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© Фото : Bakhtar News Agency
Последствия землетрясения в Афганистане . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Толчки от землетрясения с эпицентром в Афганистане ощущались также в Индии и Пакистане, сообщают местные СМИ.
Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 6,5 на северо-востоке Афганистана.
"Толчки от землетрясения чувствовались в Дели", - пишет индийское агентство ANI.
Пакистанский телеканал GEO TV также сообщает, что землетрясения ощущалось в разных частях Пакистана.
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
В Турции произошло новое землетрясение
20 марта, 13:45
 
В миреАфганистанПакистанИндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала