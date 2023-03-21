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Толчки от землетрясения в Афганистане ощущались в Индии и Пакистане

Толчки от землетрясения в Афганистане ощущались в Индии и Пакистане - РИА Новости, 21.03.2023

Толчки от землетрясения в Афганистане ощущались в Индии и Пакистане

Толчки от землетрясения с эпицентром в Афганистане ощущались также в Индии и Пакистане, сообщают местные СМИ. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T21:37

2023-03-21T21:37

2023-03-21T21:37

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Толчки от землетрясения с эпицентром в Афганистане ощущались также в Индии и Пакистане, сообщают местные СМИ. Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 6,5 на северо-востоке Афганистана. "Толчки от землетрясения чувствовались в Дели", - пишет индийское агентство ANI. Пакистанский телеканал GEO TV также сообщает, что землетрясения ощущалось в разных частях Пакистана.

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в мире, афганистан, пакистан, индия