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В городе Запорожье после мощного взрыва пропал свет, заявил Рогов - РИА Новости, 21.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:02 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/zaporozhe-1859542754.html
В городе Запорожье после мощного взрыва пропал свет, заявил Рогов
В городе Запорожье после мощного взрыва пропал свет, заявил Рогов - РИА Новости, 21.03.2023
В городе Запорожье после мощного взрыва пропал свет, заявил Рогов
Электричество пропало после мощного взрыва в нескольких районах города Запорожье, подконтрольного украинским войскам, сообщил РИА Новости председатель движения... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T17:02
2023-03-21T17:02
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожье
запорожская область
владимир рогов
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Электричество пропало после мощного взрыва в нескольких районах города Запорожье, подконтрольного украинским войскам, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. "В некоторых районах Запорожья после прозвучавшего мощного взрыва пропало электричество", - сказал Рогов. По его словам, по предварительной информации, взрыв прозвучал в пригороде Запорожья. Ранее во вторник в подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена воздушная тревога. После чего украинские СМИ сообщили, что в городе прозвучали взрывы.
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запорожье
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безопасность, запорожье, запорожская область, владимир рогов, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В городе Запорожье после мощного взрыва пропал свет, заявил Рогов

Рогов сообщил, что в нескольких районах Запорожья после взрыва пропало электричество

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Электричество пропало после мощного взрыва в нескольких районах города Запорожье, подконтрольного украинским войскам, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В некоторых районах Запорожья после прозвучавшего мощного взрыва пропало электричество", - сказал Рогов. По его словам, по предварительной информации, взрыв прозвучал в пригороде Запорожья.
Ранее во вторник в подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена воздушная тревога. После чего украинские СМИ сообщили, что в городе прозвучали взрывы.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожьеЗапорожская областьВладимир РоговРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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