https://ria.ru/20230321/zaporozhe-1859542754.html

В городе Запорожье после мощного взрыва пропал свет, заявил Рогов

В городе Запорожье после мощного взрыва пропал свет, заявил Рогов - РИА Новости, 21.03.2023

В городе Запорожье после мощного взрыва пропал свет, заявил Рогов

Электричество пропало после мощного взрыва в нескольких районах города Запорожье, подконтрольного украинским войскам, сообщил РИА Новости председатель движения... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T17:02

2023-03-21T17:02

2023-03-21T17:02

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожье

запорожская область

владимир рогов

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ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Электричество пропало после мощного взрыва в нескольких районах города Запорожье, подконтрольного украинским войскам, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. "В некоторых районах Запорожья после прозвучавшего мощного взрыва пропало электричество", - сказал Рогов. По его словам, по предварительной информации, взрыв прозвучал в пригороде Запорожья. Ранее во вторник в подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена воздушная тревога. После чего украинские СМИ сообщили, что в городе прозвучали взрывы.

https://ria.ru/20230317/zaporozhe-1858489585.html

запорожье

запорожская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, запорожье, запорожская область, владимир рогов, россия, украина, ситуация в днр и лнр