https://ria.ru/20230321/zaporozhe-1859542754.html
В городе Запорожье после мощного взрыва пропал свет, заявил Рогов
В городе Запорожье после мощного взрыва пропал свет, заявил Рогов - РИА Новости, 21.03.2023
В городе Запорожье после мощного взрыва пропал свет, заявил Рогов
Электричество пропало после мощного взрыва в нескольких районах города Запорожье, подконтрольного украинским войскам, сообщил РИА Новости председатель движения... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T17:02
2023-03-21T17:02
2023-03-21T17:02
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожье
запорожская область
владимир рогов
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Электричество пропало после мощного взрыва в нескольких районах города Запорожье, подконтрольного украинским войскам, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. "В некоторых районах Запорожья после прозвучавшего мощного взрыва пропало электричество", - сказал Рогов. По его словам, по предварительной информации, взрыв прозвучал в пригороде Запорожья. Ранее во вторник в подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена воздушная тревога. После чего украинские СМИ сообщили, что в городе прозвучали взрывы.
https://ria.ru/20230317/zaporozhe-1858489585.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В городе Запорожье после мощного взрыва пропал свет, заявил Рогов
Рогов сообщил, что в нескольких районах Запорожья после взрыва пропало электричество