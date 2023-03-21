https://ria.ru/20230321/yaponiya-1859507716.html
Эксперт назвал цель поездки премьера Японии в Киев
Эксперт назвал цель поездки премьера Японии в Киев - РИА Новости, 21.03.2023
Эксперт назвал цель поездки премьера Японии в Киев
Премьер-министр Японии Фумио Кисида, вероятнее всего, считает, что сейчас самое подходящее время для визита на Украину, чтобы, с одной стороны, попытаться... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T15:36
2023-03-21T15:36
2023-03-21T15:36
в мире
украина
япония
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фумио кисида
владимир зеленский
си цзиньпин
g7
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ТОКИО, 21 мар – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, вероятнее всего, считает, что сейчас самое подходящее время для визита на Украину, чтобы, с одной стороны, попытаться поднять свой рейтинг внутри страны, а с другой, как главе страны-председателя в G7, выступить с демонстрацией единства внутри "семерки" по Украине. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил видный эксперт в области политических наук, профессор университета Рицумэйкан Масато Камикубо. "Я полагаю, что решение премьер-министра Кисиды посетить Украину основано на его предположении, что сейчас – наилучшее время для этого. Премьер-министр хочет повысить свой рейтинг поддержки путем достижения определенных дипломатических результатов в преддверии местных выборов. Также состоялась встреча между председателем КНР Си Цзиньпином, который предложил свой мирный план по Украине, и президентом (РФ Владимиром – ред.) Путиным. В ответ на это премьер-министру Кисиде необходимо обратиться к Владимиру Зеленскому", - отметил профессор. Эксперт напомнил, что в этом году Япония является председателем в G7, поэтому визитом на Украину перед саммитом в мае Кисида хочет "продемонстрировать, что "семерка" остается единой в своей поддержке Украины". Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл во вторник с визитом на Украину, где проведет встречу с Владимиром Зеленским. Глава японского правительства из Польши прибыл в Киев на поезде, где его встретила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. Позже, по сообщению агентства Киодо, Кисида посетил Бучу. Кисида до настоящего времени являлся единственным главой государства из числа "большой семерки", кто до сих пор не встречался с Зеленским лично. Согласно обнародованному ранее пресс-релизу МИД Японии, после посещения Украины Кисида должен будет вернуться в Польшу, где 22 марта запланирована его встреча с представителями польского руководства.
https://ria.ru/20230318/yaponiya-1858736382.html
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в мире, украина, япония, киев, фумио кисида, владимир зеленский, си цзиньпин, g7
В мире, Украина, Япония, Киев, Фумио Кисида, Владимир Зеленский, Си Цзиньпин, G7
Эксперт назвал цель поездки премьера Японии в Киев
Профессор Камикубо: премьер Японии Кисида поездкой в Киев пытается поднять свой рейтинг
ТОКИО, 21 мар – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, вероятнее всего, считает, что сейчас самое подходящее время для визита на Украину, чтобы, с одной стороны, попытаться поднять свой рейтинг внутри страны, а с другой, как главе страны-председателя в G7, выступить с демонстрацией единства внутри "семерки" по Украине.
Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил видный эксперт в области политических наук, профессор университета Рицумэйкан Масато Камикубо.
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"Я полагаю, что решение премьер-министра Кисиды посетить Украину основано на его предположении, что сейчас – наилучшее время для этого. Премьер-министр хочет повысить свой рейтинг поддержки путем достижения определенных дипломатических результатов в преддверии местных выборов. Также состоялась встреча между председателем КНР Си Цзиньпином
, который предложил свой мирный план по Украине, и президентом (РФ Владимиром
– ред.) Путиным. В ответ на это премьер-министру Кисиде необходимо обратиться к Владимиру Зеленскому
", - отметил профессор.
Эксперт напомнил, что в этом году Япония является председателем в G7, поэтому визитом на Украину перед саммитом в мае Кисида хочет "продемонстрировать, что "семерка" остается единой в своей поддержке Украины".
«
"Япония уже объявила, что предоставит помощь Украине на 700 миллиардов иен. Однако, это является помощью в целях реконструкции Украины, а не на поставку вооружений, как Запад. Это демонстрирует, что Япония поддерживает Украину в ногу с Западом, однако в это же время пытается сохранить тонкую грань с Китаем и Россией", - добавил Камикубо.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл во вторник с визитом на Украину, где проведет встречу с Владимиром Зеленским. Глава японского правительства из Польши
прибыл в Киев на поезде, где его встретила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова
. Позже, по сообщению агентства Киодо, Кисида посетил Бучу.
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Кисида до настоящего времени являлся единственным главой государства из числа "большой семерки", кто до сих пор не встречался с Зеленским лично.
Согласно обнародованному ранее пресс-релизу МИД Японии, после посещения Украины Кисида должен будет вернуться в Польшу, где 22 марта запланирована его встреча с представителями польского руководства.
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