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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 21.03.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Взрывы прозвучали в Одессе, сообщило украинское издание "Суспильне" (укр. "Общественное"). РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T21:14

2023-03-21T21:14

2023-03-21T21:14

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Одессе, сообщило украинское издание "Суспильне" (укр. "Общественное"). Согласно данным официального ресурса украинского минцифры по оповещению граждан, в Одесской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230321/spetsoperatsiya-1859390578.html

одесса

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