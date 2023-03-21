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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 21.03.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Взрывы прозвучали в Одессе, сообщило украинское издание "Суспильне" (укр. "Общественное"). РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T21:14
2023-03-21T21:14
2023-03-21T21:14
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Одессе, сообщило украинское издание "Суспильне" (укр. "Общественное"). Согласно данным официального ресурса украинского минцифры по оповещению граждан, в Одесской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, одесса, одесская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Одесская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Издание "Суспильне" сообщило о взрывах в Одессе, объявлена воздушная тревога