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Си Цзиньпин приехал на переговоры с Мишустиным

Си Цзиньпин приехал на переговоры с Мишустиным - РИА Новости, 21.03.2023

Си Цзиньпин приехал на переговоры с Мишустиным

Председатель КНР Си Цзиньпин приехал в дом правительства РФ на встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.03.2023

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2023-03-21T11:02

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си цзиньпин

россия

экономика

михаил мишустин

москва

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин приехал в дом правительства РФ на встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, передает корреспондент РИА Новости.Китайский лидер прибыл в Москву 20 марта, государственный визит продлится до 22-го. Это первая заграничная поездка Си Цзиньпина после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялись неформальная встреча и ужин с президентом РФ Владимиром Путиным.

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россия

москва

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Кортеж Си Цзиньпина направился на встречу с Мишустиным Кортеж Си Цзиньпина направился на встречу с Мишустиным 2023-03-21T11:02 true PT0M47S

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Ольга Фомченкова

си цзиньпин, россия, экономика, михаил мишустин, москва