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Си Цзиньпин приехал на переговоры с Мишустиным - РИА Новости, 21.03.2023
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11:02 21.03.2023 (обновлено: 11:09 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/vstrecha-1859394226.html
Си Цзиньпин приехал на переговоры с Мишустиным
Си Цзиньпин приехал на переговоры с Мишустиным - РИА Новости, 21.03.2023
Си Цзиньпин приехал на переговоры с Мишустиным
Председатель КНР Си Цзиньпин приехал в дом правительства РФ на встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T11:02
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си цзиньпин
россия
экономика
михаил мишустин
москва
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин приехал в дом правительства РФ на встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, передает корреспондент РИА Новости.Китайский лидер прибыл в Москву 20 марта, государственный визит продлится до 22-го. Это первая заграничная поездка Си Цзиньпина после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялись неформальная встреча и ужин с президентом РФ Владимиром Путиным.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кортеж Си Цзиньпина направился на встречу с Мишустиным
Кортеж Си Цзиньпина направился на встречу с Мишустиным
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60
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си цзиньпин, россия, экономика, михаил мишустин, москва
Си Цзиньпин, Россия, Экономика, Михаил Мишустин, Москва
Си Цзиньпин приехал на переговоры с Мишустиным

Председатель КНР Си Цзиньпин приехал в Дом правительства на переговоры с Мишустиным

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин приехал в дом правительства РФ на встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, передает корреспондент РИА Новости.
Китайский лидер прибыл в Москву 20 марта, государственный визит продлится до 22-го. Это первая заграничная поездка Си Цзиньпина после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялись неформальная встреча и ужин с президентом РФ Владимиром Путиным.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Запад напуган визитом Си Цзиньпина в Москву
Вчера, 08:00
 
Си ЦзиньпинРоссияЭкономикаМихаил МишустинМосква
 
 
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