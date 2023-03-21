https://ria.ru/20230321/vstrecha-1859394226.html
Си Цзиньпин приехал на переговоры с Мишустиным
Си Цзиньпин приехал на переговоры с Мишустиным - РИА Новости, 21.03.2023
Си Цзиньпин приехал на переговоры с Мишустиным
Председатель КНР Си Цзиньпин приехал в дом правительства РФ на встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T11:02
2023-03-21T11:02
2023-03-21T11:09
си цзиньпин
россия
экономика
михаил мишустин
москва
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин приехал в дом правительства РФ на встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, передает корреспондент РИА Новости.Китайский лидер прибыл в Москву 20 марта, государственный визит продлится до 22-го. Это первая заграничная поездка Си Цзиньпина после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялись неформальная встреча и ужин с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Кортеж Си Цзиньпина направился на встречу с Мишустиным
Кортеж Си Цзиньпина направился на встречу с Мишустиным
2023-03-21T11:02
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PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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си цзиньпин, россия, экономика, михаил мишустин, москва
Си Цзиньпин, Россия, Экономика, Михаил Мишустин, Москва
Си Цзиньпин приехал на переговоры с Мишустиным
Председатель КНР Си Цзиньпин приехал в Дом правительства на переговоры с Мишустиным