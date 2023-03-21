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Более десятка объектов в ДНР восстановят липецкие строители в 2023 году - РИА Новости, 21.03.2023
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Липецкая область
 
14:49 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/vosstanovlenie-1859485526.html
Более десятка объектов в ДНР восстановят липецкие строители в 2023 году
Более десятка объектов в ДНР восстановят липецкие строители в 2023 году - РИА Новости, 21.03.2023
Более десятка объектов в ДНР восстановят липецкие строители в 2023 году
Липецкие строители в 2023 году восстановят 11 объектов в подшефном Володарском районе ДНР, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:49
2023-03-21T14:49
липецкая область
володарский район
донецкая народная республика
игорь артамонов
днр
ситуация в днр и лнр
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Липецкие строители в 2023 году восстановят 11 объектов в подшефном Володарском районе ДНР, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что в число восстанавливаемых объектов вошли три школы, детский сад, три объекта водоснабжения и четыре объекта благоустройства. Работы на некоторых из них уже ведутся. Так, в главном корпусе школы, рассчитанной на 432 ученика, смонтирована и запущена новая котельная. Идет благоустройство детских площадок. На одной из них в настоящее время рабочие устанавливают оборудование – горки, качели, игровые комплексы и тренажёры. По словам Артамонова, работа на остальных объектах начнется в ближайшее время."Липецкими специалистами выполнен большой фронт работ, однако останавливаться не планируем – продолжим делать все необходимое, чтобы создать нормальные условия для мирной жизни населения", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20230131/remont-1848651215.html
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володарский район, донецкая народная республика, игорь артамонов, днр, ситуация в днр и лнр, липецкая область
Липецкая область, Володарский район, Донецкая Народная Республика, Игорь Артамонов, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР, Липецкая область

Более десятка объектов в ДНР восстановят липецкие строители в 2023 году

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиБолее десятка объектов в ДНР восстановят липецкие строители в 2023 году
Более десятка объектов в ДНР восстановят липецкие строители в 2023 году - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Более десятка объектов в ДНР восстановят липецкие строители в 2023 году
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ЛИПЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Липецкие строители в 2023 году восстановят 11 объектов в подшефном Володарском районе ДНР, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что в число восстанавливаемых объектов вошли три школы, детский сад, три объекта водоснабжения и четыре объекта благоустройства. Работы на некоторых из них уже ведутся. Так, в главном корпусе школы, рассчитанной на 432 ученика, смонтирована и запущена новая котельная. Идет благоустройство детских площадок. На одной из них в настоящее время рабочие устанавливают оборудование – горки, качели, игровые комплексы и тренажёры. По словам Артамонова, работа на остальных объектах начнется в ближайшее время.
"Липецкими специалистами выполнен большой фронт работ, однако останавливаться не планируем – продолжим делать все необходимое, чтобы создать нормальные условия для мирной жизни населения", – отметил Артамонов.
Липецкие строители весной завершат ремонт ряда объектов в ДНР - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Липецкие строители весной завершат ремонт ряда объектов в ДНР
31 января, 13:27
 
Липецкая областьВолодарский районДонецкая Народная РеспубликаИгорь АртамоновДНРСитуация в ДНР и ЛНРЛипецкая область
 
 
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