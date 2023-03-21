https://ria.ru/20230321/vosstanovlenie-1859485526.html
Более десятка объектов в ДНР восстановят липецкие строители в 2023 году
Более десятка объектов в ДНР восстановят липецкие строители в 2023 году - РИА Новости, 21.03.2023
Более десятка объектов в ДНР восстановят липецкие строители в 2023 году
Липецкие строители в 2023 году восстановят 11 объектов в подшефном Володарском районе ДНР, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:49
2023-03-21T14:49
2023-03-21T14:49
липецкая область
володарский район
донецкая народная республика
игорь артамонов
днр
ситуация в днр и лнр
липецкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859483277_0:179:3071:1906_1920x0_80_0_0_fb92021a0b5fcda1a8ab25c47503363e.jpg
ЛИПЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Липецкие строители в 2023 году восстановят 11 объектов в подшефном Володарском районе ДНР, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что в число восстанавливаемых объектов вошли три школы, детский сад, три объекта водоснабжения и четыре объекта благоустройства. Работы на некоторых из них уже ведутся. Так, в главном корпусе школы, рассчитанной на 432 ученика, смонтирована и запущена новая котельная. Идет благоустройство детских площадок. На одной из них в настоящее время рабочие устанавливают оборудование – горки, качели, игровые комплексы и тренажёры. По словам Артамонова, работа на остальных объектах начнется в ближайшее время."Липецкими специалистами выполнен большой фронт работ, однако останавливаться не планируем – продолжим делать все необходимое, чтобы создать нормальные условия для мирной жизни населения", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20230131/remont-1848651215.html
володарский район
донецкая народная республика
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859483277_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_2c3c78c5f2bccb05ddedd01e3aa7a289.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
володарский район, донецкая народная республика, игорь артамонов, днр, ситуация в днр и лнр, липецкая область
Липецкая область, Володарский район, Донецкая Народная Республика, Игорь Артамонов, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР, Липецкая область