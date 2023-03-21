https://ria.ru/20230321/vosstanovlenie-1859485526.html

Более десятка объектов в ДНР восстановят липецкие строители в 2023 году

Более десятка объектов в ДНР восстановят липецкие строители в 2023 году - РИА Новости, 21.03.2023

Более десятка объектов в ДНР восстановят липецкие строители в 2023 году

Липецкие строители в 2023 году восстановят 11 объектов в подшефном Володарском районе ДНР, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T14:49

2023-03-21T14:49

2023-03-21T14:49

липецкая область

володарский район

донецкая народная республика

игорь артамонов

днр

ситуация в днр и лнр

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Липецкие строители в 2023 году восстановят 11 объектов в подшефном Володарском районе ДНР, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что в число восстанавливаемых объектов вошли три школы, детский сад, три объекта водоснабжения и четыре объекта благоустройства. Работы на некоторых из них уже ведутся. Так, в главном корпусе школы, рассчитанной на 432 ученика, смонтирована и запущена новая котельная. Идет благоустройство детских площадок. На одной из них в настоящее время рабочие устанавливают оборудование – горки, качели, игровые комплексы и тренажёры. По словам Артамонова, работа на остальных объектах начнется в ближайшее время."Липецкими специалистами выполнен большой фронт работ, однако останавливаться не планируем – продолжим делать все необходимое, чтобы создать нормальные условия для мирной жизни населения", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20230131/remont-1848651215.html

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Алёна Пава

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