https://ria.ru/20230321/voda-1859403653.html

Бирюков: контроль качества воды усилен в Москве в преддверии паводка

Бирюков: контроль качества воды усилен в Москве в преддверии паводка - РИА Новости, 21.03.2023

Бирюков: контроль качества воды усилен в Москве в преддверии паводка

Контроль качества воды усилен в столице в преддверии весеннего паводка, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T11:29

2023-03-21T11:29

2023-03-21T11:29

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Контроль качества воды усилен в столице в преддверии весеннего паводка, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В связи с предстоящим паводком сотрудники лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны переведены на усиленный режим работы, увеличено количество контрольных точек с отбором проб в устьях малых рек и притоках. Согласно регламенту, в период паводка взятие проб воды в водоисточниках проводится дважды в сутки", - отметил Бирюков. Заммэра пояснил, что эта процедура позволяет выявить потенциальные источники загрязнения и максимально ограничить попадание нежелательных веществ в водохранилища вместе с талым снегом. "Потребности столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем, общая площадь водосборной территории составляет 50 тысяч квадратных километров. Природная вода отбирается на разной глубине, что позволяет выявлять различия в ее составе и получать объективную информацию о состоянии водоемов. Проверяем воду и с помощью автоматических анализаторов, установленных на станциях и в городской распределительной сети", - рассказал Бирюков. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства пояснили, что приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения 18 основных показателей состава воды, характеризующих ее качество, таких как мутность, цветность, электропроводность. Заммэра подчеркнул, что данные поступают в единую информационную систему, что позволяет оперативно принимать решения по корректировке, например, менять дозы реагентной обработки или вводить дополнительную очистку.

https://ria.ru/20230320/vozdukh-1859078950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков