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Бирюков: контроль качества воды усилен в Москве в преддверии паводка - РИА Новости, 21.03.2023
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11:29 21.03.2023
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Бирюков: контроль качества воды усилен в Москве в преддверии паводка
Бирюков: контроль качества воды усилен в Москве в преддверии паводка - РИА Новости, 21.03.2023
Бирюков: контроль качества воды усилен в Москве в преддверии паводка
Контроль качества воды усилен в столице в преддверии весеннего паводка, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T11:29
2023-03-21T11:29
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Контроль качества воды усилен в столице в преддверии весеннего паводка, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В связи с предстоящим паводком сотрудники лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны переведены на усиленный режим работы, увеличено количество контрольных точек с отбором проб в устьях малых рек и притоках. Согласно регламенту, в период паводка взятие проб воды в водоисточниках проводится дважды в сутки", - отметил Бирюков. Заммэра пояснил, что эта процедура позволяет выявить потенциальные источники загрязнения и максимально ограничить попадание нежелательных веществ в водохранилища вместе с талым снегом. "Потребности столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем, общая площадь водосборной территории составляет 50 тысяч квадратных километров. Природная вода отбирается на разной глубине, что позволяет выявлять различия в ее составе и получать объективную информацию о состоянии водоемов. Проверяем воду и с помощью автоматических анализаторов, установленных на станциях и в городской распределительной сети", - рассказал Бирюков. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства пояснили, что приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения 18 основных показателей состава воды, характеризующих ее качество, таких как мутность, цветность, электропроводность. Заммэра подчеркнул, что данные поступают в единую информационную систему, что позволяет оперативно принимать решения по корректировке, например, менять дозы реагентной обработки или вводить дополнительную очистку.
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков

Бирюков: контроль качества воды усилен в Москве в преддверии паводка

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Контроль качества воды усилен в столице в преддверии весеннего паводка, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В связи с предстоящим паводком сотрудники лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны переведены на усиленный режим работы, увеличено количество контрольных точек с отбором проб в устьях малых рек и притоках. Согласно регламенту, в период паводка взятие проб воды в водоисточниках проводится дважды в сутки", - отметил Бирюков.
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Заммэра пояснил, что эта процедура позволяет выявить потенциальные источники загрязнения и максимально ограничить попадание нежелательных веществ в водохранилища вместе с талым снегом.
"Потребности столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем, общая площадь водосборной территории составляет 50 тысяч квадратных километров. Природная вода отбирается на разной глубине, что позволяет выявлять различия в ее составе и получать объективную информацию о состоянии водоемов. Проверяем воду и с помощью автоматических анализаторов, установленных на станциях и в городской распределительной сети", - рассказал Бирюков.
В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства пояснили, что приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения 18 основных показателей состава воды, характеризующих ее качество, таких как мутность, цветность, электропроводность.
Заммэра подчеркнул, что данные поступают в единую информационную систему, что позволяет оперативно принимать решения по корректировке, например, менять дозы реагентной обработки или вводить дополнительную очистку.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
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