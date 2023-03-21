https://ria.ru/20230321/vnukovo-1859499948.html
Аэропорт Внуково вернул электронные посадочные на внутренних рейсах
Аэропорт Внуково вернул электронные посадочные на внутренних рейсах - РИА Новости, 21.03.2023
Аэропорт Внуково вернул электронные посадочные на внутренних рейсах
Пассажиры рейсов по России из Внуково вновь могут воспользоваться электронным посадочным, возможность использовать документ в электронном виде воздушная гавань... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:21
2023-03-21T18:21
2023-03-21T18:21
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пассажиры рейсов по России из Внуково вновь могут воспользоваться электронным посадочным, возможность использовать документ в электронном виде воздушная гавань вернула после отказа от такого функционала в 2019 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского аэропорта.Теперь распечатывать бумажную копию электронного посадочного талона не требуется. "Услугой могут воспользоваться пассажиры всех авиакомпаний на внутрироссийских направлениях. Решение о распространении опыта на международные направления будет принято после всестороннего изучения опыта эксплуатации комплекса на внутренних перелетах", – отмечает аэропорт. Пассажиру предлагается считать код, присутствующий как в электронном, так и в бумажном посадочном талоне с помощью сканеров, расположенных в различных зонах контроля – вход в зону внутренних авиалиний, паспортный контроль, трансфер, посадка на борт воздушного судна. Благодаря использованию электронной системы Zamar Digital Sky Marshall Внуково также получил дополнительную информацию о возможном местонахождении пассажира в аэропорту. В конце 2019 года Внуково сообщил РИА Новости, что не будет использовать электронные посадочные талоны, пока законодательство не позволит полностью отменить ручной контроль документов, удостоверяющих личности.
https://ria.ru/20230321/avianapravleniya-1859340120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Аэропорт Внуково вернул электронные посадочные на внутренних рейсах
Пассажиры рейсов по России из Внуково вновь могут воспользоваться электронным посадочным
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пассажиры рейсов по России из Внуково вновь могут воспользоваться электронным посадочным, возможность использовать документ в электронном виде воздушная гавань вернула после отказа от такого функционала в 2019 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского аэропорта.
Теперь распечатывать бумажную копию электронного посадочного талона не требуется. "Услугой могут воспользоваться пассажиры всех авиакомпаний на внутрироссийских направлениях. Решение о распространении опыта на международные направления будет принято после всестороннего изучения опыта эксплуатации комплекса на внутренних перелетах", – отмечает аэропорт.
Пассажиру предлагается считать код, присутствующий как в электронном, так и в бумажном посадочном талоне с помощью сканеров, расположенных в различных зонах контроля – вход в зону внутренних авиалиний, паспортный контроль, трансфер, посадка на борт воздушного судна. Благодаря использованию электронной системы Zamar Digital Sky Marshall Внуково также получил дополнительную информацию о возможном местонахождении пассажира в аэропорту.
В конце 2019 года Внуково сообщил РИА Новости, что не будет использовать электронные посадочные талоны, пока законодательство не позволит полностью отменить ручной контроль документов, удостоверяющих личности.
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