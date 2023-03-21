https://ria.ru/20230321/ukraina-1859562398.html

В Кремле рассказали о реакции в мире на китайский мирный план по Украине

В Кремле рассказали о реакции в мире на китайский мирный план по Украине - РИА Новости, 21.03.2023

В Кремле рассказали о реакции в мире на китайский мирный план по Украине

Китайский мирный план по разрешению ситуации на Украине вызывает уважение у Москвы, в то время как у Запада - раздражение, заявил журналистам помощник... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T17:55

2023-03-21T17:55

2023-03-21T17:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

юрий ушаков

си цзиньпин

китай

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Китайский мирный план по разрешению ситуации на Украине вызывает уважение у Москвы, в то время как у Запада - раздражение, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "У Запада (китайский мирный план по Украине - прим.ред.) вызывает раздражение, а в Москве вызывает уважение", - сказал Ушаков, напомнив, что китайская инициатива обсуждалась накануне на неформальных переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Также Ушаков рассказал, что неформальные переговоры лидеров государств в понедельник были очень обстоятельными и продолжительными: "Беседа была полезна для обеих сторон". Китайский лидер прибыл в Москву накануне, 20 марта, государственный визит продлится до 22 марта. Это первая заграничная поездка Си Цзиньпина после переизбрания на должность главы государства на третий срок.

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украина

россия

китай

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, юрий ушаков, си цзиньпин, китай, ситуация в днр и лнр