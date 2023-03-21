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В Кремле рассказали о реакции в мире на китайский мирный план по Украине
В Кремле рассказали о реакции в мире на китайский мирный план по Украине - РИА Новости, 21.03.2023
В Кремле рассказали о реакции в мире на китайский мирный план по Украине
Китайский мирный план по разрешению ситуации на Украине вызывает уважение у Москвы, в то время как у Запада - раздражение, заявил журналистам помощник... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T17:55
2023-03-21T17:55
2023-03-21T17:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
юрий ушаков
си цзиньпин
китай
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Китайский мирный план по разрешению ситуации на Украине вызывает уважение у Москвы, в то время как у Запада - раздражение, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "У Запада (китайский мирный план по Украине - прим.ред.) вызывает раздражение, а в Москве вызывает уважение", - сказал Ушаков, напомнив, что китайская инициатива обсуждалась накануне на неформальных переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Также Ушаков рассказал, что неформальные переговоры лидеров государств в понедельник были очень обстоятельными и продолжительными: "Беседа была полезна для обеих сторон". Китайский лидер прибыл в Москву накануне, 20 марта, государственный визит продлится до 22 марта. Это первая заграничная поездка Си Цзиньпина после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, юрий ушаков, си цзиньпин, китай, ситуация в днр и лнр
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В Кремле рассказали о реакции в мире на китайский мирный план по Украине
Ушаков: китайский мирный план по Украине вызывает уважение у Москвы и раздражение у Запада