Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о реакции в мире на китайский мирный план по Украине - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:55 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/ukraina-1859562398.html
В Кремле рассказали о реакции в мире на китайский мирный план по Украине
В Кремле рассказали о реакции в мире на китайский мирный план по Украине - РИА Новости, 21.03.2023
В Кремле рассказали о реакции в мире на китайский мирный план по Украине
Китайский мирный план по разрешению ситуации на Украине вызывает уважение у Москвы, в то время как у Запада - раздражение, заявил журналистам помощник... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T17:55
2023-03-21T17:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
юрий ушаков
си цзиньпин
китай
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155543/25/1555432512_0:238:2795:1810_1920x0_80_0_0_ed80001d692586200472f8ea7e2ebb77.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Китайский мирный план по разрешению ситуации на Украине вызывает уважение у Москвы, в то время как у Запада - раздражение, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "У Запада (китайский мирный план по Украине - прим.ред.) вызывает раздражение, а в Москве вызывает уважение", - сказал Ушаков, напомнив, что китайская инициатива обсуждалась накануне на неформальных переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Также Ушаков рассказал, что неформальные переговоры лидеров государств в понедельник были очень обстоятельными и продолжительными: "Беседа была полезна для обеих сторон". Китайский лидер прибыл в Москву накануне, 20 марта, государственный визит продлится до 22 марта. Это первая заграничная поездка Си Цзиньпина после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
https://ria.ru/20230314/pekin-1857640643.html
украина
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155543/25/1555432512_32:0:2761:2047_1920x0_80_0_0_1c0fc26529bc9a0d3cefa391b62927ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, юрий ушаков, си цзиньпин, китай, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин, Китай, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле рассказали о реакции в мире на китайский мирный план по Украине

Ушаков: китайский мирный план по Украине вызывает уважение у Москвы и раздражение у Запада

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Китайский мирный план по разрешению ситуации на Украине вызывает уважение у Москвы, в то время как у Запада - раздражение, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"У Запада (китайский мирный план по Украине - прим.ред.) вызывает раздражение, а в Москве вызывает уважение", - сказал Ушаков, напомнив, что китайская инициатива обсуждалась накануне на неформальных переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Также Ушаков рассказал, что неформальные переговоры лидеров государств в понедельник были очень обстоятельными и продолжительными: "Беседа была полезна для обеих сторон".
Китайский лидер прибыл в Москву накануне, 20 марта, государственный визит продлится до 22 марта. Это первая заграничная поездка Си Цзиньпина после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
Председатель КНР Си Цзиньпин на Всекитайском собрании народных представителей. 10 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Звонок из Пекина: в Киеве ждут спасительного разговора
14 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЮрий УшаковСи ЦзиньпинКитайСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала