https://ria.ru/20230321/ubiystvo-1859526663.html

СК задержал двух членов ОПГ с Украины за убийство милиционера в 1997 году

СК задержал двух членов ОПГ с Украины за убийство милиционера в 1997 году - РИА Новости, 21.03.2023

СК задержал двух членов ОПГ с Украины за убийство милиционера в 1997 году

Следственные органы задержали двух членов организованной преступной группировки с Украины, которые 26 лет назад застрелили в Оренбурге сотрудника ГИБДД,... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T16:22

2023-03-21T16:22

2023-03-21T16:22

происшествия

оренбург

оренбургская область

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 21 мар – РИА Новости. Следственные органы задержали двух членов организованной преступной группировки с Украины, которые 26 лет назад застрелили в Оренбурге сотрудника ГИБДД, ставшего случайным свидетелем убийства, сообщили в СУСК РФ по Оренбургской области. "Так, 5 марта 1997 года в подсобном помещении около жилого дома по улице Газовиков города Оренбурга было обнаружено тело сотрудника ГИБДД УВД Оренбургской области с признаками криминальной смерти в виде двух огнестрельных ранений головы. На момент убийства сотрудник милиции находился в форменном обмундировании", - говорится в сообщении. Отмечается, что преступление долгое время оставалось нераскрытым, однако благодаря грамотно спланированным оперативным и следственным мероприятиям, проведенным следователями и криминалистами регионального следственного управления совместно с сотрудниками управления уголовного розыска полиции, установлено, что к убийству причастны трое граждан Украины, которые в тот период прибыли в город Оренбург для совершения разбойных нападений. По версии следствия, ночью 4 марта 1997 года двое участников ОПГ в одной из квартир жилого дома убили третьего члена своей преступной группировки. Когда мужчины выносили из квартиры тело их увидел сотрудник ГИБДД. "После того, как соучастники были застигнуты на месте преступления, они произвели в сотрудника милиции выстрелы из огнестрельного оружия, убив его, после чего переместили тело убитого в подсобное помещение", - сообщает областной следком. В ведомстве добавили, что спустя 26 лет проведенными оперативно-розыскными мероприятиями были установлены не только участники убийства сотрудника милиции, но и личность убитого участника преступной группировки, а также место его захоронения в лесополосе в районе экопарка "Качкарский мар" Оренбурга. "Задержание одного из злоумышленников произведено на территории города Москвы, где последний скрывался после совершения преступления. Двое из участников преступной группы задержаны и заключены под стражу, в том числе и ее лидер. Им инкриминируется посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и убийство, совершенное организованной группой. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Кроме того, обвиняемые проверяются на причастность к другим нераскрытым преступлениям", - рассказали в СУСК РФ по Оренбургской области.

https://ria.ru/20230129/kriminal-1847633110.html

https://ria.ru/20230309/kriminal-1856447047.html

оренбург

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, оренбург, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф)