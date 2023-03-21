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Клирик раскольнической ПЦУ избил священника канонической УПЦ

Клирик раскольнической ПЦУ избил священника канонической УПЦ - РИА Новости, 21.03.2023

Клирик раскольнической ПЦУ избил священника канонической УПЦ

Клирик раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) избил священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T20:29

2023-03-21T20:29

2023-03-21T22:56

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Клирик раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) избил священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ в Telegram-канале."На территории Михайловской церкви в селе Шкаров Ровненской области 20 марта священник ПЦУ набросился с кулаками на священника УПЦ и нанес ему удары по голове. Пострадавший обратился в правоохранительные органы, снял побои", — говорится в заявлении.Пострадавшим оказался протоиерей, настоятель храма Сергий Супрунц, по словам которого клирик Виктор Герасимчук ударил его по лицу. Сторонники ПЦУ едва оттащили наставника, поскольку он был готов продолжить драку. По возвращении домой родственники Супрунца вызвали полицию. Каноническая УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих, испытывает беспрецедентное давление, а после начала российской спецоперации киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на церковь.При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) проводит массовые рейдерские захваты храмов, националисты нападают на духовенство и верующих. Монахов Киево-Печерской лавры выгоняют из монастыря — они смогут остаться, только если перейдут в ПЦУ, в противном случае должны будут покинуть обитель до 29 марта.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал гонения на УПЦ издевательством над принципом прав и свобод человека, а также призвал религиозных лидеров и международных деятелей воспрепятствовать происходящему.

https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html

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