https://ria.ru/20230321/spetsoperatsiya-1859374017.html

Российские ракетчики уничтожили "Ураганом" два украинских "Града" в ДНР

Российские ракетчики уничтожили "Ураганом" два украинских "Града" в ДНР - РИА Новости, 21.03.2023

Российские ракетчики уничтожили "Ураганом" два украинских "Града" в ДНР

На Донецком направлении российские ракетчики уничтожили до десяти украинских военнослужащих и две боевые машины РСЗО "Град", заявил начальник пресс-центра... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T09:55

2023-03-21T09:55

2023-03-21T09:55

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856554278_0:59:3071:1786_1920x0_80_0_0_d7b0638c5f987e8e69ebe6be2eadd210.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. На Донецком направлении российские ракетчики уничтожили до десяти украинских военнослужащих и две боевые машины РСЗО "Град", заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма. Также, по словам начальника пресс-центра группировки "Юг", на Донецком направлении разведка вскрыла замаскированную огневую позицию боевой машины пехоты украинских войск, которая впоследствии была уничтожена артиллерией первого донецкого армейского корпуса с применением снаряда "Краснополь".

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы рф