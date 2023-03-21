Российские ракетчики уничтожили "Ураганом" два украинских "Града" в ДНР
Минобороны России: ракетчики уничтожили в ДНР до десяти украинских боевиков и два "Града"
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" в зоне спецоперации
Боевая работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. На Донецком направлении российские ракетчики уничтожили до десяти украинских военнослужащих и две боевые машины РСЗО "Град", заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.
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"На Донецком направлении в ходе воздушной разведки выявлена огневая позиция взвода РСЗО "Град" вооруженных сил Украины. Расчетами реактивной системы залпового огня "Ураган" артиллерийского соединения Южного военного округа нанесено поражение по огневой позиции противника, в результате которого уничтожено две единицы боевых машин БМ-21 "Град" и до десяти человек личного состава", - сказал Бигма в видеосообщении, опубликованном в телеграм-канале Минобороны РФ.
Также, по словам начальника пресс-центра группировки "Юг", на Донецком направлении разведка вскрыла замаскированную огневую позицию боевой машины пехоты украинских войск, которая впоследствии была уничтожена артиллерией первого донецкого армейского корпуса с применением снаряда "Краснополь".