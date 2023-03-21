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Российские ракетчики уничтожили "Ураганом" два украинских "Града" в ДНР - РИА Новости, 21.03.2023
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09:55 21.03.2023
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Российские ракетчики уничтожили "Ураганом" два украинских "Града" в ДНР
Российские ракетчики уничтожили "Ураганом" два украинских "Града" в ДНР - РИА Новости, 21.03.2023
Российские ракетчики уничтожили "Ураганом" два украинских "Града" в ДНР
На Донецком направлении российские ракетчики уничтожили до десяти украинских военнослужащих и две боевые машины РСЗО "Град", заявил начальник пресс-центра... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T09:55
2023-03-21T09:55
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. На Донецком направлении российские ракетчики уничтожили до десяти украинских военнослужащих и две боевые машины РСЗО "Град", заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма. Также, по словам начальника пресс-центра группировки "Юг", на Донецком направлении разведка вскрыла замаскированную огневую позицию боевой машины пехоты украинских войск, которая впоследствии была уничтожена артиллерией первого донецкого армейского корпуса с применением снаряда "Краснополь".
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безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы РФ
Российские ракетчики уничтожили "Ураганом" два украинских "Града" в ДНР

Минобороны России: ракетчики уничтожили в ДНР до десяти украинских боевиков и два "Града"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" в зоне спецоперации
Боевая работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Боевая работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. На Донецком направлении российские ракетчики уничтожили до десяти украинских военнослужащих и две боевые машины РСЗО "Град", заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.
«
"На Донецком направлении в ходе воздушной разведки выявлена огневая позиция взвода РСЗО "Град" вооруженных сил Украины. Расчетами реактивной системы залпового огня "Ураган" артиллерийского соединения Южного военного округа нанесено поражение по огневой позиции противника, в результате которого уничтожено две единицы боевых машин БМ-21 "Град" и до десяти человек личного состава", - сказал Бигма в видеосообщении, опубликованном в телеграм-канале Минобороны РФ.
Также, по словам начальника пресс-центра группировки "Юг", на Донецком направлении разведка вскрыла замаскированную огневую позицию боевой машины пехоты украинских войск, которая впоследствии была уничтожена артиллерией первого донецкого армейского корпуса с применением снаряда "Краснополь".
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы РФ
 
 
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