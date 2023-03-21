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Россия и Китай будут сотрудничать в сфере авто и авиастроения - РИА Новости, 21.03.2023
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20:09 21.03.2023 (обновлено: 20:22 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/sotrudnichestvo-1859610244.html
Россия и Китай будут сотрудничать в сфере авто и авиастроения
Россия и Китай будут сотрудничать в сфере авто и авиастроения - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и Китай будут сотрудничать в сфере авто и авиастроения
Россия и Китай планируют развивать практическую кооперацию в области гражданского авиастроения, автомобилестроения, судостроения, металлургии и других сферах,... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T20:09
2023-03-21T20:22
технологии
россия
китай
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай планируют развивать практическую кооперацию в области гражданского авиастроения, автомобилестроения, судостроения, металлургии и других сферах, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля. "Стороны продолжат развитие практической кооперации в области гражданского авиастроения, автомобилестроения, судостроения, металлургии, а также в других сферах, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.
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технологии, россия, китай
Технологии, Россия, Китай
Россия и Китай будут сотрудничать в сфере авто и авиастроения

Россия и Китай будут сотрудничать в сфере автостроения, авиастроения, судостроения

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКитайский автомобиль Geely
Китайский автомобиль Geely - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Китайский автомобиль Geely. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай планируют развивать практическую кооперацию в области гражданского авиастроения, автомобилестроения, судостроения, металлургии и других сферах, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля.
"Стороны продолжат развитие практической кооперации в области гражданского авиастроения, автомобилестроения, судостроения, металлургии, а также в других сферах, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин (слева) во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Путин и Си продолжат "великий поход"
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