https://ria.ru/20230321/sotrudnichestvo-1859610244.html
Россия и Китай будут сотрудничать в сфере авто и авиастроения
Россия и Китай будут сотрудничать в сфере авто и авиастроения - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и Китай будут сотрудничать в сфере авто и авиастроения
Россия и Китай планируют развивать практическую кооперацию в области гражданского авиастроения, автомобилестроения, судостроения, металлургии и других сферах,... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T20:09
2023-03-21T20:09
2023-03-21T20:22
технологии
россия
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828810901_0:94:3309:1955_1920x0_80_0_0_7bb6a2205080e079f8eac6d24b62c97c.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай планируют развивать практическую кооперацию в области гражданского авиастроения, автомобилестроения, судостроения, металлургии и других сферах, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля. "Стороны продолжат развитие практической кооперации в области гражданского авиастроения, автомобилестроения, судостроения, металлургии, а также в других сферах, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828810901_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_4d8ac4ad24ef659725d8189be3d03553.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, китай
Технологии, Россия, Китай
Россия и Китай будут сотрудничать в сфере авто и авиастроения
Россия и Китай будут сотрудничать в сфере автостроения, авиастроения, судостроения
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай планируют развивать практическую кооперацию в области гражданского авиастроения, автомобилестроения, судостроения, металлургии и других сферах, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля.
"Стороны продолжат развитие практической кооперации в области гражданского авиастроения, автомобилестроения, судостроения, металлургии, а также в других сферах, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.
Путин и Си продолжат "великий поход"