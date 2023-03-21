https://ria.ru/20230321/sotrudnichestvo-1859610244.html

Россия и Китай будут сотрудничать в сфере авто и авиастроения

Россия и Китай будут сотрудничать в сфере авто и авиастроения - РИА Новости, 21.03.2023

Россия и Китай будут сотрудничать в сфере авто и авиастроения

Россия и Китай планируют развивать практическую кооперацию в области гражданского авиастроения, автомобилестроения, судостроения, металлургии и других сферах,... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T20:09

2023-03-21T20:09

2023-03-21T20:22

технологии

россия

китай

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай планируют развивать практическую кооперацию в области гражданского авиастроения, автомобилестроения, судостроения, металлургии и других сферах, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля. "Стороны продолжат развитие практической кооперации в области гражданского авиастроения, автомобилестроения, судостроения, металлургии, а также в других сферах, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html

россия

китай

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технологии, россия, китай