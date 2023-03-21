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Москва и Пекин оценили вклад ОДКБ в развитие сотрудничества с Китаем
Москва и Пекин оценили вклад ОДКБ в развитие сотрудничества с Китаем - РИА Новости, 21.03.2023
Москва и Пекин оценили вклад ОДКБ в развитие сотрудничества с Китаем
Россия и Китай отмечают позитивный вклад ОДКБ в потенциал для развития сотрудничества между ОДКБ и КНР для обеспечения мира и стабильности, соответствующее... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:42
2023-03-21T19:42
2023-03-21T19:42
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай отмечают позитивный вклад ОДКБ в потенциал для развития сотрудничества между ОДКБ и КНР для обеспечения мира и стабильности, соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте Кремля. "Стороны отмечают позитивный вклад Организации Договора о коллективной безопасности в обеспечение региональной безопасности. Отмечают потенциал для развития сотрудничества между ОДКБ и КНР в целях обеспечения мира и стабильности региона", - говорится в сообщении.
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россия, одкб, китай, в мире
Россия, ОДКБ, Китай, В мире
Москва и Пекин оценили вклад ОДКБ в развитие сотрудничества с Китаем
Москва и Пекин оценили позитивный вклад ОДКБ в развитие сотрудничества с Китаем