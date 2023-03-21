https://ria.ru/20230321/sotrudnichestvo-1859601987.html

Москва и Пекин оценили вклад ОДКБ в развитие сотрудничества с Китаем

Москва и Пекин оценили вклад ОДКБ в развитие сотрудничества с Китаем - РИА Новости, 21.03.2023

Москва и Пекин оценили вклад ОДКБ в развитие сотрудничества с Китаем

Россия и Китай отмечают позитивный вклад ОДКБ в потенциал для развития сотрудничества между ОДКБ и КНР для обеспечения мира и стабильности, соответствующее... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T19:42

2023-03-21T19:42

2023-03-21T19:42

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай отмечают позитивный вклад ОДКБ в потенциал для развития сотрудничества между ОДКБ и КНР для обеспечения мира и стабильности, соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте Кремля. "Стороны отмечают позитивный вклад Организации Договора о коллективной безопасности в обеспечение региональной безопасности. Отмечают потенциал для развития сотрудничества между ОДКБ и КНР в целях обеспечения мира и стабильности региона", - говорится в сообщении.

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россия, одкб, китай, в мире