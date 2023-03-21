Рейтинг@Mail.ru
Москва и Пекин оценили вклад ОДКБ в развитие сотрудничества с Китаем - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:42 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/sotrudnichestvo-1859601987.html
Москва и Пекин оценили вклад ОДКБ в развитие сотрудничества с Китаем
Москва и Пекин оценили вклад ОДКБ в развитие сотрудничества с Китаем - РИА Новости, 21.03.2023
Москва и Пекин оценили вклад ОДКБ в развитие сотрудничества с Китаем
Россия и Китай отмечают позитивный вклад ОДКБ в потенциал для развития сотрудничества между ОДКБ и КНР для обеспечения мира и стабильности, соответствующее... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:42
2023-03-21T19:42
россия
одкб
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750301052_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_59c0107dd689d59246e81bbf83a85daa.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай отмечают позитивный вклад ОДКБ в потенциал для развития сотрудничества между ОДКБ и КНР для обеспечения мира и стабильности, соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте Кремля. "Стороны отмечают позитивный вклад Организации Договора о коллективной безопасности в обеспечение региональной безопасности. Отмечают потенциал для развития сотрудничества между ОДКБ и КНР в целях обеспечения мира и стабильности региона", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230321/partnerstvo-1859584155.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750301052_234:0:2963:2047_1920x0_80_0_0_287936e965f2b315f715cf7e2e4ed5bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, одкб, китай, в мире
Россия, ОДКБ, Китай, В мире
Москва и Пекин оценили вклад ОДКБ в развитие сотрудничества с Китаем

Москва и Пекин оценили позитивный вклад ОДКБ в развитие сотрудничества с Китаем

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай отмечают позитивный вклад ОДКБ в потенциал для развития сотрудничества между ОДКБ и КНР для обеспечения мира и стабильности, соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны отмечают позитивный вклад Организации Договора о коллективной безопасности в обеспечение региональной безопасности. Отмечают потенциал для развития сотрудничества между ОДКБ и КНР в целях обеспечения мира и стабильности региона", - говорится в сообщении.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Китай выразил стремление укреплять взаимодействие в ШОС, БРИКС и G20
Вчера, 18:53
 
РоссияОДКБКитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала