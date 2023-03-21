https://ria.ru/20230321/soglashenie-1859576519.html
Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о всеобъемлющем партнерстве
Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о всеобъемлющем партнерстве - РИА Новости, 21.03.2023
Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о всеобъемлющем партнерстве
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:32
2023-03-21T18:32
2023-03-21T20:14
си цзиньпин
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китай
владимир путин
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия."Президент России Владимир Владимирович Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписывают совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху", - было объявлено в Кремле после переговоров лидеров государств.
https://ria.ru/20230320/perspektivy-1858804432.html
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си цзиньпин, россия, китай, владимир путин
Си Цзиньпин, Россия, Китай, Владимир Путин
Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о всеобъемлющем партнерстве
Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства