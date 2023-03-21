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Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о всеобъемлющем партнерстве - РИА Новости, 21.03.2023
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18:32 21.03.2023 (обновлено: 20:14 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/soglashenie-1859576519.html
Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о всеобъемлющем партнерстве
Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о всеобъемлющем партнерстве - РИА Новости, 21.03.2023
Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о всеобъемлющем партнерстве
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:32
2023-03-21T20:14
си цзиньпин
россия
китай
владимир путин
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия."Президент России Владимир Владимирович Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписывают совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху", - было объявлено в Кремле после переговоров лидеров государств.
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си цзиньпин, россия, китай, владимир путин
Си Цзиньпин, Россия, Китай, Владимир Путин
Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о всеобъемлющем партнерстве

Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
"Президент России Владимир Владимирович Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписывают совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху", - было объявлено в Кремле после переговоров лидеров государств.
Генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: упорно двигаться к новым перспективам дружбы Китая и России
20 марта, 01:00
 
Си ЦзиньпинРоссияКитайВладимир Путин
 
 
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