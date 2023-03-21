День весеннего равноденствия
© AFP 2023 / Hugo BorgesПразднование дня весеннего равноденствия в древнем городе Цибильчальтун в Мексике
Равноденствие – это определенное время в году, когда центр солнца находится на небесном экваторе и когда на всей земле, кроме полюсов, продолжительность дня и ночи одинаковы.
Весеннее равноденствие наступает, когда Солнце переходит из южного полушария небесной сферы в северное.
Вследствие того, что промежуток времени между двумя последовательными прохождениями Солнца через одну и ту же точку равноденствия (тропический год) не совпадает с продолжительностью календарных лет, моменты равноденствия из года в год перемещаются относительно начала календарных суток. В простой год моменты равноденствия наступают на 5 часов 48 минут 46 секунд позднее, чем в предшествующий, а в високосный – на 18 часов 11 минут 14 секунд раньше; поэтому моменты равноденствия могут приходиться на две соседние календарные даты.
В 2023 году День весеннего равноденствия наступит 20 марта в 21.24 по Всемирному координированному времени (21 марта в 00.24 по московскому времени).
В дни равноденствий Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом, то есть продолжительность дня и ночи на всей Земле одинакова.
Со дня весеннего равноденствия времена года по полушариям меняются. В Южном полушарии Земли наступает астрономическая осень, а в Северном – астрономическая весна, которая продолжается до дня летнего солнцестояния.
В дни равноденствий линия смены дня и ночи (астрономы называют ее линией терминатора) на Земле проходит точно через южный и северный полюса, т.е. по меридианам. В дни равноденствий Солнце одинаково освещает Северное и Южное полушарие, а терминатор точно проходит через полюса.
Световой день начнет увеличиваться, а ночь – уменьшаться. Продолжительность дня за месяц быстро увеличивается от 10 часов 44 минут в начале марта до 13 часов 07 минут в конце месяца на широте Москвы.
В давние времена, когда не было календарей, считалось, что именно с этого дня начинаются обновления в природе: таяние снега, набухание почек на деревьях, возвращение птиц с юга, первый весенний гром.
Многие народы сохранили день весеннего равноденствия как праздник в календаре. В странах Центральной Азии в день весеннего равноденствия отмечают один из самых древних праздников Навруз, символизирующий окончание зимы и приход весны, обновление природы и начало нового земледельческого цикла.
В Японии день весеннего равноденствия называют Сюмбун-но хи и тоже отмечают как праздник. Недельный период, начинающийся за три дня до весеннего равноденствия, называют Хиган. В это время японцы посещают могилы предков, а в садах зацветает сакура.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников