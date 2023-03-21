https://ria.ru/20230321/proekt-1859611123.html

Новак рассказал о сроках подписания проекта "Силы Сибири — 2"

Новак рассказал о сроках подписания проекта "Силы Сибири — 2" - РИА Новости, 21.03.2023

Новак рассказал о сроках подписания проекта "Силы Сибири — 2"

Лидеры России и Китая дали указание обеспечить согласование условий проекта "Сила Сибири 2" и выйти на их подписание в кратчайшие сроки, сообщил журналистам... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T20:12

2023-03-21T20:12

2023-03-21T20:46

экономика

россия

китай

монголия

александр новак

владимир путин

сила сибири — 2

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Лидеры России и Китая дали указание обеспечить согласование условий проекта "Сила Сибири 2" и выйти на их подписание в кратчайшие сроки, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак. "Даны указания компаниям детально проработать детали проекта и выйти в кратчайшие сроки на его подписание. Даны такие указания, чтобы обеспечили согласование условий. Мы надеемся, что в этом году будет", - сказал Новак. Президент РФ Владимир Путин на российско-китайских переговорах в расширенном составе ранее во вторник заявил, что практически все параметры по проекту "Сила Сибири 2" согласованы. Первые трубопроводные поставки газа в Китай - по газопроводу "Сила Сибири" - начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в два с половиной раза - до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объём поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году. Развитие "китайского вектора" связано также с двумя перспективными маршрутами. По "дальневосточному" маршруту подписан контракт на поставки 10 миллиардов кубометров в год. Также прорабатывается строительство трубопровода "Сила Сибири 2" через Монголию на 50 миллиардов кубометров в год.

https://ria.ru/20221028/kitay-1827445670.html

https://ria.ru/20230321/gazprom-1859413790.html

россия

китай

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экономика, россия, китай, монголия, александр новак, владимир путин, сила сибири — 2