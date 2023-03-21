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Новак рассказал о сроках подписания проекта "Силы Сибири — 2" - РИА Новости, 21.03.2023
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20:12 21.03.2023 (обновлено: 20:46 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/proekt-1859611123.html
Новак рассказал о сроках подписания проекта "Силы Сибири — 2"
Новак рассказал о сроках подписания проекта "Силы Сибири — 2" - РИА Новости, 21.03.2023
Новак рассказал о сроках подписания проекта "Силы Сибири — 2"
Лидеры России и Китая дали указание обеспечить согласование условий проекта "Сила Сибири 2" и выйти на их подписание в кратчайшие сроки, сообщил журналистам... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T20:12
2023-03-21T20:46
экономика
россия
китай
монголия
александр новак
владимир путин
сила сибири — 2
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Лидеры России и Китая дали указание обеспечить согласование условий проекта "Сила Сибири 2" и выйти на их подписание в кратчайшие сроки, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак. "Даны указания компаниям детально проработать детали проекта и выйти в кратчайшие сроки на его подписание. Даны такие указания, чтобы обеспечили согласование условий. Мы надеемся, что в этом году будет", - сказал Новак. Президент РФ Владимир Путин на российско-китайских переговорах в расширенном составе ранее во вторник заявил, что практически все параметры по проекту "Сила Сибири 2" согласованы. Первые трубопроводные поставки газа в Китай - по газопроводу "Сила Сибири" - начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в два с половиной раза - до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объём поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году. Развитие "китайского вектора" связано также с двумя перспективными маршрутами. По "дальневосточному" маршруту подписан контракт на поставки 10 миллиардов кубометров в год. Также прорабатывается строительство трубопровода "Сила Сибири 2" через Монголию на 50 миллиардов кубометров в год.
https://ria.ru/20221028/kitay-1827445670.html
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экономика, россия, китай, монголия, александр новак, владимир путин, сила сибири — 2
Экономика, Россия, Китай, Монголия, Александр Новак, Владимир Путин, Сила Сибири — 2
Новак рассказал о сроках подписания проекта "Силы Сибири — 2"

Новак: компании России и КНР должны согласовать проект "Сила Сибири 2" в кратчайшие сроки

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкГазоперерабатывающий завод
Газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Газоперерабатывающий завод. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Лидеры России и Китая дали указание обеспечить согласование условий проекта "Сила Сибири 2" и выйти на их подписание в кратчайшие сроки, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.
"Даны указания компаниям детально проработать детали проекта и выйти в кратчайшие сроки на его подписание. Даны такие указания, чтобы обеспечили согласование условий. Мы надеемся, что в этом году будет", - сказал Новак.
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Президент РФ Владимир Путин на российско-китайских переговорах в расширенном составе ранее во вторник заявил, что практически все параметры по проекту "Сила Сибири 2" согласованы.
Первые трубопроводные поставки газа в Китай - по газопроводу "Сила Сибири" - начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в два с половиной раза - до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объём поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году.
Развитие "китайского вектора" связано также с двумя перспективными маршрутами. По "дальневосточному" маршруту подписан контракт на поставки 10 миллиардов кубометров в год. Также прорабатывается строительство трубопровода "Сила Сибири 2" через Монголию на 50 миллиардов кубометров в год.
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ЭкономикаРоссияКитайМонголияАлександр НовакВладимир ПутинСила Сибири — 2
 
 
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