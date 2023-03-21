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Россия оценила непредвзятую позицию Китая по украинскому вопросу - РИА Новости, 21.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:07 21.03.2023 (обновлено: 20:22 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/pozitsiya-1859609935.html
Россия оценила непредвзятую позицию Китая по украинскому вопросу
Россия оценила непредвзятую позицию Китая по украинскому вопросу - РИА Новости, 21.03.2023
Россия оценила непредвзятую позицию Китая по украинскому вопросу
Россия позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию КНР по украинскому вопросу, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T20:07
2023-03-21T20:22
специальная военная операция на украине
в мире
россия
китай
оон
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию КНР по украинскому вопросу, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля. "Стороны считают, что цели и принципы Устава ООН должны соблюдаться, международное право должно уважаться. Российская Сторона позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию Китайской стороны по украинскому вопросу", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, китай, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Китай, ООН
Россия оценила непредвзятую позицию Китая по украинскому вопросу

Россия позитивно оценила объективную и непредвзятую позицию Китая по украинскому вопросу

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве
Вид на Кремль с Парящего моста в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию КНР по украинскому вопросу, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля.
"Стороны считают, что цели и принципы Устава ООН должны соблюдаться, международное право должно уважаться. Российская Сторона позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию Китайской стороны по украинскому вопросу", - говорится в сообщении.
Многие из положений созвучны российским – Путин о китайском плане урегулирования ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Путин: план КНР по Украине может быть взят за основу разрешения конфликта
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