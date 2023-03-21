https://ria.ru/20230321/pozitsiya-1859609935.html

Россия оценила непредвзятую позицию Китая по украинскому вопросу

Россия оценила непредвзятую позицию Китая по украинскому вопросу - РИА Новости, 21.03.2023

Россия оценила непредвзятую позицию Китая по украинскому вопросу

Россия позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию КНР по украинскому вопросу, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T20:07

2023-03-21T20:07

2023-03-21T20:22

специальная военная операция на украине

в мире

россия

китай

оон

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию КНР по украинскому вопросу, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля. "Стороны считают, что цели и принципы Устава ООН должны соблюдаться, международное право должно уважаться. Российская Сторона позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию Китайской стороны по украинскому вопросу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230321/plan-1859581300.html

россия

китай

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в мире, россия, китай, оон