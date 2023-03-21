https://ria.ru/20230321/postradavshiy-1859627209.html

При обстреле Донецка пострадал мирный житель

При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.03.2023

При обстреле Донецка пострадал мирный житель

Мирный житель 1984 года пострадал при обстреле Киевского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T21:29

2023-03-21T21:29

2023-03-21T21:29

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

киев

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Мирный житель 1984 года пострадал при обстреле Киевского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 21 марта поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Киевский район): - по проспекту Партизанскому ранен мужчина 1984 года рождения", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html

донецк

донецкая народная республика

киев

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донецк, донецкая народная республика, киев, сцкк, происшествия