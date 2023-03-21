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При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:29 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/postradavshiy-1859627209.html
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.03.2023
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель 1984 года пострадал при обстреле Киевского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T21:29
2023-03-21T21:29
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
киев
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Мирный житель 1984 года пострадал при обстреле Киевского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 21 марта поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Киевский район): - по проспекту Партизанскому ранен мужчина 1984 года рождения", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, киев, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Киев, СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка пострадал мирный житель

При обстреле Киевского района Донецка пострадал мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Мирный житель 1984 года пострадал при обстреле Киевского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 21 марта поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Киевский район): - по проспекту Партизанскому ранен мужчина 1984 года рождения", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаКиевСЦККПроисшествия
 
 
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