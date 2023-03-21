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Первые растения начнут цвести в Москве уже в марте - РИА Новости, 24.03.2023
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13:49 21.03.2023 (обновлено: 15:51 24.03.2023)
https://ria.ru/20230321/pervotsvety-1860427866.html
Первые растения начнут цвести в Москве уже в марте
Первые растения начнут цвести в Москве уже в марте - РИА Новости, 24.03.2023
Первые растения начнут цвести в Москве уже в марте
Первые растения начнут цвести в столице уже в марте, среди них - подснежник, мать-и-мачеха, орешник, ива и ольха, сообщили в телеграм-канале комплекса... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-21T13:49
2023-03-24T15:51
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Первые растения начнут цвести в столице уже в марте, среди них - подснежник, мать-и-мачеха, орешник, ива и ольха, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Специалисты ГПБУ "Мосприрода" составили весенний календарь цветения растений. В марте начинают цвести орешник, ольха, ива, подснежник, мать-и-мачеха", - говорится в публикации. Отмечается, что в апреле эстафету цветения подхватят медуница неясная, пролеска сибирская, фиалка опушенная, волчье лыко обыкновенное. В мае природные территории украсят цветки вишни, яблони, сирени, ландыша майского, чины весенней. Уточняется, что еще восемь видов включены в перечень видов животных, растений и грибов, не занесенных в Красную книгу города Москвы, но нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении. Это гусиный лук краснеющий, ива остролистная (верба), ива двуцветная, ива Виноградова, кислица обыкновенная, ландыш майский, ветреница лютиковая, хохлатка плотная. "Специалисты Мосприроды призывают не срывать весенние раннецветущие растения... Лишенные цветков растения не дадут семян, а насекомые-опылители, появившиеся после зимы, лишатся кормовой базы. Биологическое разнообразие будет снижаться", - подчеркнули в сообщении комплекса.
https://ria.ru/20230125/moskva-1847291397.html
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мосприрода, москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосприрода, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы

Первые растения начнут цвести в Москве уже в марте

© РИА Новости / Евгений БиятовВ "Аптекарском огороде" в Москве распустились первоцветы
В Аптекарском огороде в Москве распустились первоцветы - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Первые растения начнут цвести в столице уже в марте, среди них - подснежник, мать-и-мачеха, орешник, ива и ольха, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Специалисты ГПБУ "Мосприрода" составили весенний календарь цветения растений. В марте начинают цвести орешник, ольха, ива, подснежник, мать-и-мачеха", - говорится в публикации.
Отмечается, что в апреле эстафету цветения подхватят медуница неясная, пролеска сибирская, фиалка опушенная, волчье лыко обыкновенное. В мае природные территории украсят цветки вишни, яблони, сирени, ландыша майского, чины весенней.
«
"Всего на природных территориях столицы произрастает более 2 тысяч растений. В Красную книгу Москвы занесено 10 видов раннецветущих растений - береза приземистая, печеночница благородная, хохлатка полая, хохлатка промежуточная, хохлатка Маршалла, ветреница дубравная, волчье лыко обыкновенное, чина весенняя, первоцвет весенний, медуница неясная", - добавили в сообщении.
Уточняется, что еще восемь видов включены в перечень видов животных, растений и грибов, не занесенных в Красную книгу города Москвы, но нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении. Это гусиный лук краснеющий, ива остролистная (верба), ива двуцветная, ива Виноградова, кислица обыкновенная, ландыш майский, ветреница лютиковая, хохлатка плотная.
"Специалисты Мосприроды призывают не срывать весенние раннецветущие растения... Лишенные цветков растения не дадут семян, а насекомые-опылители, появившиеся после зимы, лишатся кормовой базы. Биологическое разнообразие будет снижаться", - подчеркнули в сообщении комплекса.
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Более 56 млн цветов украсят Москву весной и летом
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаМоскваГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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