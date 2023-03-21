https://ria.ru/20230321/pervotsvety-1860427866.html

Первые растения начнут цвести в Москве уже в марте

Первые растения начнут цвести в Москве уже в марте - РИА Новости, 24.03.2023

Первые растения начнут цвести в Москве уже в марте

Первые растения начнут цвести в столице уже в марте, среди них - подснежник, мать-и-мачеха, орешник, ива и ольха, сообщили в телеграм-канале комплекса... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-21T13:49

2023-03-21T13:49

2023-03-24T15:51

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мосприрода

москва

городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Первые растения начнут цвести в столице уже в марте, среди них - подснежник, мать-и-мачеха, орешник, ива и ольха, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Специалисты ГПБУ "Мосприрода" составили весенний календарь цветения растений. В марте начинают цвести орешник, ольха, ива, подснежник, мать-и-мачеха", - говорится в публикации. Отмечается, что в апреле эстафету цветения подхватят медуница неясная, пролеска сибирская, фиалка опушенная, волчье лыко обыкновенное. В мае природные территории украсят цветки вишни, яблони, сирени, ландыша майского, чины весенней. Уточняется, что еще восемь видов включены в перечень видов животных, растений и грибов, не занесенных в Красную книгу города Москвы, но нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении. Это гусиный лук краснеющий, ива остролистная (верба), ива двуцветная, ива Виноградова, кислица обыкновенная, ландыш майский, ветреница лютиковая, хохлатка плотная. "Специалисты Мосприроды призывают не срывать весенние раннецветущие растения... Лишенные цветков растения не дадут семян, а насекомые-опылители, появившиеся после зимы, лишатся кормовой базы. Биологическое разнообразие будет снижаться", - подчеркнули в сообщении комплекса.

https://ria.ru/20230125/moskva-1847291397.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосприрода, москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы