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Пентагон заявил, что украинские зенитчики освоили ПВО Patriot - РИА Новости, 21.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:02 21.03.2023 (обновлено: 22:14 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/patriot-1859632048.html
Пентагон заявил, что украинские зенитчики освоили ПВО Patriot
Пентагон заявил, что украинские зенитчики освоили ПВО Patriot - РИА Новости, 21.03.2023
Пентагон заявил, что украинские зенитчики освоили ПВО Patriot
Украинские зенитчики досрочно освоили американские системы ПВО Patriot, и это ускорит передачу им такого вооружения, заявил официальный представитель Пентагона... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T22:02
2023-03-21T22:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
патрик райдер
сергей лавров
нато
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ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. Украинские зенитчики досрочно освоили американские системы ПВО Patriot, и это ускорит передачу им такого вооружения, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Сроки появления Patriot на Украине он конкретизировать отказался. "Украинцы, которые проходили обучение на Patriot, завершили курс быстрее, чем ожидалось, благодаря их способностям и желанию. Конечно, это повлияет (на сроки)", - сказал Райдер на брифинге. По данным СМИ, первоначально курс обучения украинцев на американской военной базе в штате Оклахома был рассчитан на десять недель, но затем сокращен до восьми. США в декабре анонсировали передачу Украине одной батареи Patriot. Позднее о планах поставок таких же зенитно-ракетных комплексов американского производства объявили Германия и Нидерланды. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html
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в мире, украина, россия, сша, патрик райдер, сергей лавров, нато, министерство обороны сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Патрик Райдер, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Пентагон заявил, что украинские зенитчики освоили ПВО Patriot

Пентагон заявил, что украинские зенитчики досрочно освоили ЗРК Patriot

© Фото : Anthony SweeneyАмериканский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© Фото : Anthony Sweeney
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. Украинские зенитчики досрочно освоили американские системы ПВО Patriot, и это ускорит передачу им такого вооружения, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Сроки появления Patriot на Украине он конкретизировать отказался.
"Украинцы, которые проходили обучение на Patriot, завершили курс быстрее, чем ожидалось, благодаря их способностям и желанию. Конечно, это повлияет (на сроки)", - сказал Райдер на брифинге.
По данным СМИ, первоначально курс обучения украинцев на американской военной базе в штате Оклахома был рассчитан на десять недель, но затем сокращен до восьми.
США в декабре анонсировали передачу Украине одной батареи Patriot. Позднее о планах поставок таких же зенитно-ракетных комплексов американского производства объявили Германия и Нидерланды.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Украиной правит вооруженная богема
19 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАПатрик РайдерСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны СШАПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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