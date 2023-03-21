https://ria.ru/20230321/patriot-1859632048.html

Пентагон заявил, что украинские зенитчики освоили ПВО Patriot

Пентагон заявил, что украинские зенитчики освоили ПВО Patriot - РИА Новости, 21.03.2023

Пентагон заявил, что украинские зенитчики освоили ПВО Patriot

Украинские зенитчики досрочно освоили американские системы ПВО Patriot, и это ускорит передачу им такого вооружения, заявил официальный представитель Пентагона... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T22:02

2023-03-21T22:02

2023-03-21T22:14

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ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. Украинские зенитчики досрочно освоили американские системы ПВО Patriot, и это ускорит передачу им такого вооружения, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Сроки появления Patriot на Украине он конкретизировать отказался. "Украинцы, которые проходили обучение на Patriot, завершили курс быстрее, чем ожидалось, благодаря их способностям и желанию. Конечно, это повлияет (на сроки)", - сказал Райдер на брифинге. По данным СМИ, первоначально курс обучения украинцев на американской военной базе в штате Оклахома был рассчитан на десять недель, но затем сокращен до восьми. США в декабре анонсировали передачу Украине одной батареи Patriot. Позднее о планах поставок таких же зенитно-ракетных комплексов американского производства объявили Германия и Нидерланды. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html

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в мире, украина, россия, сша, патрик райдер, сергей лавров, нато, министерство обороны сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )