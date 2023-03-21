https://ria.ru/20230321/otnosheniya-1859618772.html

Путин назвал отношения России и Китая образцовыми

Путин назвал отношения России и Китая образцовыми - РИА Новости, 21.03.2023

Путин назвал отношения России и Китая образцовыми

Прогресс в отношениях России и Китая за последние 10 лет впечатляет, они находятся на наивысшем уровне и являются образцовыми, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T20:42

2023-03-21T20:42

2023-03-21T21:29

россия

китай

в мире

москва

владимир путин

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Москва, 21 мар - РИА Новости. Прогресс в отношениях России и Китая за последние 10 лет впечатляет, они находятся на наивысшем уровне и являются образцовыми, заявил президент РФ Владимир Путин на приеме после российско-китайских переговоров.“Прогресс, достигнутый в двусторонних связях за последние десятилетия, впечатляет. Как уже не раз говорил, российско-китайские отношения находятся на наивысшем за всю историю уровне и без преувеличения являются образцовыми”, - сказал Путин.

https://ria.ru/20230321/politika-1859497959.html

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китай

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россия, китай, в мире, москва, владимир путин