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Путин назвал отношения России и Китая образцовыми - РИА Новости, 21.03.2023
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20:42 21.03.2023 (обновлено: 21:29 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/otnosheniya-1859618772.html
Путин назвал отношения России и Китая образцовыми
Путин назвал отношения России и Китая образцовыми - РИА Новости, 21.03.2023
Путин назвал отношения России и Китая образцовыми
Прогресс в отношениях России и Китая за последние 10 лет впечатляет, они находятся на наивысшем уровне и являются образцовыми, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T20:42
2023-03-21T21:29
россия
китай
в мире
москва
владимир путин
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Москва, 21 мар - РИА Новости. Прогресс в отношениях России и Китая за последние 10 лет впечатляет, они находятся на наивысшем уровне и являются образцовыми, заявил президент РФ Владимир Путин на приеме после российско-китайских переговоров.“Прогресс, достигнутый в двусторонних связях за последние десятилетия, впечатляет. Как уже не раз говорил, российско-китайские отношения находятся на наивысшем за всю историю уровне и без преувеличения являются образцовыми”, - сказал Путин.
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россия, китай, в мире, москва, владимир путин
Россия, Китай, В мире, Москва, Владимир Путин
Путин назвал отношения России и Китая образцовыми

Путин заявил, что прогресс в отношениях России и Китая впечатляет, и назвал их образцовыми

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве.
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве.
Читать ria.ru в
Москва, 21 мар - РИА Новости. Прогресс в отношениях России и Китая за последние 10 лет впечатляет, они находятся на наивысшем уровне и являются образцовыми, заявил президент РФ Владимир Путин на приеме после российско-китайских переговоров.
“Прогресс, достигнутый в двусторонних связях за последние десятилетия, впечатляет. Как уже не раз говорил, российско-китайские отношения находятся на наивысшем за всю историю уровне и без преувеличения являются образцовыми”, - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
"На верной стороне истории". О чем договорились Путин и Си Цзиньпин
Вчера, 21:18
 
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