https://ria.ru/20230321/otnosheniya-1859578203.html

Путин: подписанные документы отражают уровень отношений России и Китая

Путин: подписанные документы отражают уровень отношений России и Китая - РИА Новости, 21.03.2023

Путин: подписанные документы отражают уровень отношений России и Китая

Документы, подписанные президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, в полной мере отражают уровень отношения России и Китая, которые... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T18:35

2023-03-21T18:35

2023-03-21T18:57

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Документы, подписанные президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, в полной мере отражают уровень отношения России и Китая, которые находятся на высшей точке всю историю, заявил глава российского государства.Глава государства добавил, что российско-китайские отношения "являются образцом настоящего, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия".

https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html

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китай

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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин