https://ria.ru/20230321/otnosheniya-1859578203.html
Путин: подписанные документы отражают уровень отношений России и Китая
Путин: подписанные документы отражают уровень отношений России и Китая - РИА Новости, 21.03.2023
Путин: подписанные документы отражают уровень отношений России и Китая
Документы, подписанные президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, в полной мере отражают уровень отношения России и Китая, которые... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:35
2023-03-21T18:35
2023-03-21T18:57
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Документы, подписанные президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, в полной мере отражают уровень отношения России и Китая, которые находятся на высшей точке всю историю, заявил глава российского государства.Глава государства добавил, что российско-китайские отношения "являются образцом настоящего, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия".
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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин
Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин: подписанные документы отражают уровень отношений России и Китая
Путин: подписанные документы полноценно отражают высший уровень отношений России и Китая