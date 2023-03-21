https://ria.ru/20230321/obstrel-1859544308.html

Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка - РИА Новости, 21.03.2023

Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка

Украинские войска за 10 минут выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T17:07

2023-03-21T17:07

2023-03-21T17:09

специальная военная операция на украине

донецк

происшествия

донецкая народная республика

сцкк

куйбышевский район

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:17:3192:1813_1920x0_80_0_0_024a4658dfdd0898f2cc5d479c7d0a6e.jpg

ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.40 населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.В представительстве добавили, что в 16.50 мск украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 16.55 мск украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка еще четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230321/spetsoperatsiya-1859390578.html

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, происшествия, донецкая народная республика, сцкк, куйбышевский район, нато