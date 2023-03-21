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Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка - РИА Новости, 21.03.2023
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка
Украинские войска за 10 минут выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T17:07
2023-03-21T17:07
2023-03-21T17:09
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
донецкая народная республика
сцкк
куйбышевский район
нато
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.40 населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.В представительстве добавили, что в 16.50 мск украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 16.55 мск украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка еще четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230321/spetsoperatsiya-1859390578.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Куйбышевский район, НАТО
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка