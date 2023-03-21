https://ria.ru/20230321/navruz-1859528110.html

Муфтий рассказал, почему Навруз - не религиозный праздник

Муфтий рассказал, почему Навруз - не религиозный праздник - РИА Новости, 21.03.2023

Муфтий рассказал, почему Навруз - не религиозный праздник

День весеннего равноденствия Навруз верующими не должен восприниматься как религиозный праздник, Навруз связан только с народными традициями, сообщил муфтий... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T16:25

2023-03-21T16:25

2023-03-21T16:25

религия

московская область (подмосковье)

навруз

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. День весеннего равноденствия Навруз верующими не должен восприниматься как религиозный праздник, Навруз связан только с народными традициями, сообщил муфтий Духовного собрания мусульман Московской области Денис Мухутдинов. Международный день Навруз отмечается во вторник. Навруз является одним из самых древних земледельческих праздников, символизирующих окончание зимы и приход весны. Ежегодно отмечается 21 марта. "Многие ошибочно считают праздник Навруз мусульманским. Но ни в Коране, ни в жизнеописания нашего пророка Мухаммеда о нем нет никаких упоминаний. С точки зрения религиозной и в целом религии, к таким датам и дням нужно относиться спокойно и взвешенно. Где-то они являются традицией, но и в то же время нужно помнить каноны шариата и не переходить черту дозволенного Всевышним, перенимая обычаи зороастризма", - сказал Мухутдинов на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Религиозный деятель отметил, что верующий обязан знать "грани мусульманской веры". "Последователю ислама не нужно забывать делать акцент не только на традиционной составляющей, но и в большей степени на великих мусульманских праздниках, таких как Ураза-байрам и Курбан-байрам", - сказал Мухутдинов.

https://ria.ru/20230317/navruz-1858574184.html

https://ria.ru/20230321/navruz-1859070768.html

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московская область (подмосковье), навруз