https://ria.ru/20230321/nauka-1859114262.html

Ученый объяснил, что будет, если не развивать национальную археологию

Ученый объяснил, что будет, если не развивать национальную археологию - РИА Новости, 21.03.2023

Ученый объяснил, что будет, если не развивать национальную археологию

Развитие археологии и исторической науки сегодня приобретает особенно важное значение для российского общества, так как эта область знания формирует ценности и... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T09:00

2023-03-21T09:00

2023-03-21T09:33

наука

социальный навигатор

тульская область

москва

балканы

что не найдешь в учебнике

общество

куликово поле (заповедник)

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Развитие археологии и исторической науки сегодня приобретает особенно важное значение для российского общества, так как эта область знания формирует ценности и в конечном счете национальное сознание россиян. Открытия археологов на Тульской земле за последние 30 лет стали предметом книги "Археология Окско-Донского водораздела", опубликованной государственным музеем-заповедником "Куликово поле". О работе ученых рассказал редактор издания, ученый секретарь музея Алексей Воронцов.– Алексей Михайлович, вы с начала 1990-х годов участвуете в работе Тульской археологической экспедиции. Можно ли сказать, что в археологии исследования последних лет подвергают ревизии сделанные ранее выводы и открывают новые пласты знания?– По сути, да. До 1990-х годов в Тульской области проводились лишь нерегулярные исследования археологов из Москвы и других регионов. Систематическое изучение региона началось лишь в 1980-е годы и первоначально было связано, в основном, с Куликовым полем. Я пришел в экспедицию осенью 1992 года и помню, что это была для нас эпоха первооткрывательства. С тех пор мы очень много сделали.Открытия мы делаем каждый год. Вообще, это свойство любой науки. Нельзя на чем-то успокоиться, сказать "теперь мы все об этом знаем", после чего встать в позу бронзовой статуи и до конца жизни вещать одно и то же. Самое удивительное и счастливое для меня в науке – это когда ты что-то придумал и опубликовал, а через какое-то время нашел новые факты, и тебе нужно собирать общую картину заново.Что в XIX веке, что в начале XXI века археологи делают свои открытия примерно так же: мы выезжаем, делаем разведки, раскопки, обнаруживаем какие-то находки, пишем отчет и устанавливаем научные факты – они всегда остаются неизменными и накапливаются поколениями археологов. Но они могут складываться в совершенно разные картины, и их интерпретация постоянно меняется. Непрофессионалы часто обвиняют историков: "Десять лет назад вы говорили одно, а теперь – другое, вы просто жулики". На самом деле, в постоянном развитии и состоит суть науки.– Изданная вами книга последовательно рассказывает о появлении славян и о становлении Древнерусского государства на Окско-Донском водоразделе.– Славянский мир и в ту эпоху был гораздо шире, чем Древнерусское государство, в него входили и Балканы, и восточная Германия. Чем отличается древнерусская культура от славянской? Славянская культура не подразумевает государственности, она была связана с племенными центрами, со свободной крестьянской общиной, которая находилась на стадии самоуправления.Древнерусское государство – это уже другой уровень, это государство со своей администрацией, государственной религией и законами – "Русской правдой". Например, на территории верхней Оки жили вятичи своей племенной структурой. А на Днепре начался процесс установления администрации (вокняжения) и присоединения территорий, которые жили без государственной надстройки. Началось формирование Древнерусского государства. Это было не столько этническое, сколько социальное объединение, потому что князья и дружины и этнически могли быть очень пестрыми – и славянами, и скандинавами.Вообще, в эпоху переселения народов в славянские общины очень легко включались все. Славяне "выходят из припятских болот", начинается взрывообразный рост их численности, и вдруг славяне заселяют пол-Европы. Они что, размножились? Нет, они включили в себя огромное количество других родственных, а иногда и иноэтничных племен.Славянская община строилась на общинном договоре, в котором значение имели не столько кровнородственные, сколько соседские связи. Поэтому славянами за сравнительно небольшое время стали считать себя огромные группы людей. Так что это во многом культурное явление.– Ваша книга обобщила результаты исследований за 30 лет. Она станет промежуточной вехой на научном пути или важным итогом определенного этапа?– Исследования, описанные в книге, во многом для нас стали завершением важного этапа, сегодня уже появляются новые факты, и кое о чем мы начинаем думать немного по-другому. По сути, книга должна стать фундаментом для нового научного скачка, по большому счету – одной из ступенек для развития отечественной археологии. Если мы не будем развивать свою, национальную школу археологии, то придет чужая и расскажет свою версию истории.

https://ria.ru/20221118/kulikovo_pole-1832251031.html

https://ria.ru/20230306/nauka-1855678126.html

https://ria.ru/20230221/nauka-1853187667.html

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социальный навигатор, тульская область, москва, балканы, что не найдешь в учебнике, общество, куликово поле (заповедник)