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Уважать себя заставила: чем известна новый директор Пушкинского – Лихачева - РИА Новости, 21.03.2023
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Культура
 
19:11 21.03.2023 (обновлено: 23:58 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/likhacheva-1859565734.html
Уважать себя заставила: чем известна новый директор Пушкинского – Лихачева
Уважать себя заставила: чем известна новый директор Пушкинского – Лихачева - РИА Новости, 21.03.2023
Уважать себя заставила: чем известна новый директор Пушкинского – Лихачева
Новый директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Елизавета Лихачева ранее возглавляла Музей архитектуры имени А. В. Щусева (МУАР). Чем она известна и как изменила свою... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:11
2023-03-21T23:58
культура
москва
европа
алексей щусев
а. с. пушкин
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Новый директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Елизавета Лихачева ранее возглавляла Музей архитектуры имени А. В. Щусева (МУАР). Чем она известна и как изменила свою институцию — в материале РИА Новости.Уважать себя заставилаСама Елизавета Станиславна признает, что ее восхождение на пост директора Музея архитектуры имени Щусева не было простым. Более того, оно ознаменовалось скандалом: некоторые сотрудники МУАР обвинили историка искусств Лихачеву в отсутствии опыта, знаний и квалификации. По московскому обществу искусствоведов распространился слух, что Елизавета Лихачева была замешана в некрасивой истории с выселением из Дома Мельникова внучки архитектора. Директор критику воспринимала близко к сердцу, но от своей цели — превратить Музей архитектуры в одну из лучших культурных институций страны — не отступила.Создала новую концепцию музеяНа момент заступления Лихачевой на пост директора в 2017 году Музей Щусева не имел постоянной экспозиции, а его коллекция была не систематизирована. Сам он находился в аварийном здании, стоящем, при этом, в центре Москвы. Гости столицы его просто не замечали, а москвичи смотрели со снисхождением — и спешили в Третьяковку, ГМИИ или "Гараж".Елизавета Лихачева предложила новую концепцию развития МУАР. Разработка и создание постоянной экспозиции, изменение выставочной и научной деятельности, привлечение частного финансирования — на все это она дала себе пять лет. Создала даже больше: привлекла иностранных деятелей искусства в Москву, наладила международные и межрегиональные связи. МУАР начал фигурировать в публикациях СМИ — и отнюдь не в отрицательном ключе. Сохраняя классический дух музея, Лихачева делала его современным — и стали появляться мультимедиа-форматы выставок.Руководила запоминающимися выставкамиПуть развития МУАР — это создание места с особой историей, стилем и душой, концепцией, которая хранит сам дух столичной архитектуры. Были и выставки, которые запомнились Москве. В первую очередь – масштабная экспозиция "Мельников / Melnikoff", которая открылась в 2022 году. Это событие, приуроченное к 130-летию архитектора, знакомило москвичей и гостей города с творчеством знаменитого архитектора в самых разных его проявлениях. Среди 200 экспонатов особенно интересны были макеты нереализованных проектов мастера.Нашлось место и для персональных выставок: признанный фотограф-неоклассик Михаил Розанов открыл в Музее архитектуры экспозицию "Сталь. Стекло. Бетон" — фотоисследование архитектуры модернизма. Одухотворила "Руину"Особняк, в котором расположен музей, древний — некоторые его части разрушены. Любой директор стыдился бы такого здания, но не Елизавета Лихачева: она и этот минус обратила в плюс и "фишку" музея.Уже в 2017 году открылся флигель "Руина" — атмосферное место с голыми кирпичными стенами, которое дышит стариной. Сразу же здесь начали проводиться лекции по архитектуре, открылись "Муарстерские", где взрослые и дети могли окунуться в историю искусства и иконописи.Об искусстве – чтобы было понятноЕлизавета Лихачева могла бы сидеть в кабинете и оттуда руководить музеем, но для нее это , видимо, противоестественно. Умный и харизматичный историк искусства, она лично проводит открытия выставок, свободно общается как с прессой, так и с гостями мероприятий. А еще рассказывает россиянам об искусстве. В Сети можно найти внушительное количество лекций Лихачевой. Её стиль и манеру речи сложно перепутать, а харизма искусствоведа известна всем, кто хотя бы раз становился ее собеседником.Лихачева покидает МУАР в самый интересный момент: осенью 2023-го Алексею Щусеву исполняется 150 лет — и музей его имени готовится к большому юбилею. Впрочем, как признается сама Елизавета Станиславовна, покидать коллектив ей не страшно, ведь она собрала команду и определила вектор развития.
https://ria.ru/20230321/likhacheva-1859465430.html
https://ria.ru/20230209/muzei-1850846847.html
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Татьяна Рыжкова
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москва, европа, алексей щусев, а. с. пушкин
Культура, Москва, Европа, Алексей Щусев, А. С. Пушкин

Уважать себя заставила: чем известна новый директор Пушкинского – Лихачева

© Фото предоставлено пресс-службой музея имени Щусева/О. ОтченашеваЕлизавета Лихачева
Елизавета Лихачева
© Фото предоставлено пресс-службой музея имени Щусева/О. Отченашева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Новый директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Елизавета Лихачева ранее возглавляла Музей архитектуры имени А. В. Щусева (МУАР). Чем она известна и как изменила свою институцию — в материале РИА Новости.

Уважать себя заставила

Сама Елизавета Станиславна признает, что ее восхождение на пост директора Музея архитектуры имени Щусева не было простым. Более того, оно ознаменовалось скандалом: некоторые сотрудники МУАР обвинили историка искусств Лихачеву в отсутствии опыта, знаний и квалификации. По московскому обществу искусствоведов распространился слух, что Елизавета Лихачева была замешана в некрасивой истории с выселением из Дома Мельникова внучки архитектора. Директор критику воспринимала близко к сердцу, но от своей цели — превратить Музей архитектуры в одну из лучших культурных институций страны — не отступила.

Создала новую концепцию музея

На момент заступления Лихачевой на пост директора в 2017 году Музей Щусева не имел постоянной экспозиции, а его коллекция была не систематизирована. Сам он находился в аварийном здании, стоящем, при этом, в центре Москвы. Гости столицы его просто не замечали, а москвичи смотрели со снисхождением — и спешили в Третьяковку, ГМИИ или "Гараж".
© Фото предоставлено пресс-службой музея имени Щусева Музей — это люди!
Музей - это люди!
© Фото предоставлено пресс-службой музея имени Щусева
Музей — это люди!
Елизавета Лихачева предложила новую концепцию развития МУАР. Разработка и создание постоянной экспозиции, изменение выставочной и научной деятельности, привлечение частного финансирования — на все это она дала себе пять лет. Создала даже больше: привлекла иностранных деятелей искусства в Москву, наладила международные и межрегиональные связи. МУАР начал фигурировать в публикациях СМИ — и отнюдь не в отрицательном ключе. Сохраняя классический дух музея, Лихачева делала его современным — и стали появляться мультимедиа-форматы выставок.

Руководила запоминающимися выставками

Путь развития МУАР — это создание места с особой историей, стилем и душой, концепцией, которая хранит сам дух столичной архитектуры. Были и выставки, которые запомнились Москве.
В первую очередь – масштабная экспозиция "Мельников / Melnikoff", которая открылась в 2022 году. Это событие, приуроченное к 130-летию архитектора, знакомило москвичей и гостей города с творчеством знаменитого архитектора в самых разных его проявлениях. Среди 200 экспонатов особенно интересны были макеты нереализованных проектов мастера.
Нашлось место и для персональных выставок: признанный фотограф-неоклассик Михаил Розанов открыл в Музее архитектуры экспозицию "Сталь. Стекло. Бетон" — фотоисследование архитектуры модернизма.
Елизавета Лихачева
Елизавета Лихачева: "Не представляю, что творится в Пушкинском музее"
Вчера, 14:05

Одухотворила "Руину"

Особняк, в котором расположен музей, древний — некоторые его части разрушены. Любой директор стыдился бы такого здания, но не Елизавета Лихачева: она и этот минус обратила в плюс и "фишку" музея.
Уже в 2017 году открылся флигель "Руина" — атмосферное место с голыми кирпичными стенами, которое дышит стариной. Сразу же здесь начали проводиться лекции по архитектуре, открылись "Муарстерские", где взрослые и дети могли окунуться в историю искусства и иконописи.
© Фото предоставлено пресс-службой музея имени Щусева/ О. ОтченашеваЕлизавета Лихачева
Елизавета Лихачева
© Фото предоставлено пресс-службой музея имени Щусева/ О. Отченашева
Елизавета Лихачева

Об искусстве – чтобы было понятно

Елизавета Лихачева могла бы сидеть в кабинете и оттуда руководить музеем, но для нее это , видимо, противоестественно. Умный и харизматичный историк искусства, она лично проводит открытия выставок, свободно общается как с прессой, так и с гостями мероприятий. А еще рассказывает россиянам об искусстве.
В Сети можно найти внушительное количество лекций Лихачевой. Её стиль и манеру речи сложно перепутать, а харизма искусствоведа известна всем, кто хотя бы раз становился ее собеседником.
Лихачева покидает МУАР в самый интересный момент: осенью 2023-го Алексею Щусеву исполняется 150 лет — и музей его имени готовится к большому юбилею. Впрочем, как признается сама Елизавета Станиславовна, покидать коллектив ей не страшно, ведь она собрала команду и определила вектор развития.
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