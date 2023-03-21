https://ria.ru/20230321/koronavirus-1859399425.html
В Москве за сутки госпитализировали 132 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 132 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 21.03.2023
В Москве за сутки госпитализировали 132 пациента с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 1092 случая COVID-19, 8 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T11:17
2023-03-21T11:17
2023-03-21T11:18
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1092 случая COVID-19, 8 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. Накануне были выявлены 1282 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 460 548 случаев коронавируса, выздоровели 3 264 866 человек, умерли 48 386 человек.
https://ria.ru/20230318/koronavirus-1858769076.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса
Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
В Москве за сутки госпитализировали 132 пациента с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1092 новых случая COVID-19, умерли восемь человек