https://ria.ru/20230321/koronavirus-1859399425.html

В Москве за сутки госпитализировали 132 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 132 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 21.03.2023

В Москве за сутки госпитализировали 132 пациента с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 1092 случая COVID-19, 8 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T11:17

2023-03-21T11:17

2023-03-21T11:18

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1092 случая COVID-19, 8 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. Накануне были выявлены 1282 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 460 548 случаев коронавируса, выздоровели 3 264 866 человек, умерли 48 386 человек.

https://ria.ru/20230318/koronavirus-1858769076.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса