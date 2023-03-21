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Столтенберг подтвердил проведение заседания комиссии Украина — НАТО - РИА Новости, 21.03.2023
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16:56 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/komissiya-1859539865.html
Столтенберг подтвердил проведение заседания комиссии Украина — НАТО
Столтенберг подтвердил проведение заседания комиссии Украина — НАТО - РИА Новости, 21.03.2023
Столтенберг подтвердил проведение заседания комиссии Украина — НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил проведение заседания Комиссии НАТО - Украина во время заседания глав МИД альянса 4-5 апреля, несмотря на несогласие... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T16:56
2023-03-21T16:56
венгрия
йенс столтенберг
петер сийярто
в мире
нато
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БРЮССЕЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил проведение заседания Комиссии НАТО - Украина во время заседания глав МИД альянса 4-5 апреля, несмотря на несогласие Венгрии с таким решением. "Это моя прерогатива - созывать Комиссию НАТО–Украина. Я делаю это, так как считаю, что подошло время. Я всегда пытаюсь достичь согласия всех союзников, но когда этого не получается, то созыв подобных встреч является моей прерогативой", - сказал он. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что заседание комиссии Украина-НАТО на министерском уровне состоится 4-5 апреля, несмотря на протест Венгрии.
https://ria.ru/20230320/ukraina-1859048516.html
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венгрия, йенс столтенберг, петер сийярто, в мире, нато
Венгрия, Йенс Столтенберг, Петер Сийярто, В мире, НАТО
Столтенберг подтвердил проведение заседания комиссии Украина — НАТО

Столтенберг подтвердил проведение заседания комиссии Украина — НАТО 4-5 апреля

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил проведение заседания Комиссии НАТО - Украина во время заседания глав МИД альянса 4-5 апреля, несмотря на несогласие Венгрии с таким решением.
"Это моя прерогатива - созывать Комиссию НАТО–Украина. Я делаю это, так как считаю, что подошло время. Я всегда пытаюсь достичь согласия всех союзников, но когда этого не получается, то созыв подобных встреч является моей прерогативой", - сказал он.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что заседание комиссии Украина-НАТО на министерском уровне состоится 4-5 апреля, несмотря на протест Венгрии.
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