https://ria.ru/20230321/komissiya-1859539865.html

Столтенберг подтвердил проведение заседания комиссии Украина — НАТО

Столтенберг подтвердил проведение заседания комиссии Украина — НАТО - РИА Новости, 21.03.2023

Столтенберг подтвердил проведение заседания комиссии Украина — НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил проведение заседания Комиссии НАТО - Украина во время заседания глав МИД альянса 4-5 апреля, несмотря на несогласие... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T16:56

2023-03-21T16:56

2023-03-21T16:56

венгрия

йенс столтенберг

петер сийярто

в мире

нато

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БРЮССЕЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил проведение заседания Комиссии НАТО - Украина во время заседания глав МИД альянса 4-5 апреля, несмотря на несогласие Венгрии с таким решением. "Это моя прерогатива - созывать Комиссию НАТО–Украина. Я делаю это, так как считаю, что подошло время. Я всегда пытаюсь достичь согласия всех союзников, но когда этого не получается, то созыв подобных встреч является моей прерогативой", - сказал он. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что заседание комиссии Украина-НАТО на министерском уровне состоится 4-5 апреля, несмотря на протест Венгрии.

https://ria.ru/20230320/ukraina-1859048516.html

венгрия

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