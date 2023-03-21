https://ria.ru/20230321/kitay-1859417792.html
Мишустин выразил надежду на расширение инновационного сотрудничества с КНР
Мишустин выразил надежду на расширение инновационного сотрудничества с КНР - РИА Новости, 21.03.2023
Мишустин выразил надежду на расширение инновационного сотрудничества с КНР
Премьер-министр России Михаил Мишустин убежден, что расширение инновационного сотрудничества укрепит технологический суверенитет РФ и КНР. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T11:45
2023-03-21T11:45
2023-03-21T12:11
технологии
экономика
россия
китай
михаил мишустин
арктик спг - 2
ямал спг
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин убежден, что расширение инновационного сотрудничества укрепит технологический суверенитет РФ и КНР. "Хотел бы особо выделить кооперацию в высокотехнологичных сферах. Речь идет об авиастроении, машиностроении, станкостроении, космических исследованиях. А также – о "сквозных" технологиях, нацеленных на создание инновационной продукции и оказание услуг. Убежден, что расширение инновационного сотрудничества – укрепит технологический суверенитет России и Китая", - сказал он на встрече с председателем КНР. Мишустин также отметил, что приоритетное значение уделяем инвестиционному сотрудничеству. "Портфель" Межправительственной "инвестиционной" комиссии насчитывает семьдесят девять проектов на общую сумму свыше ста шестидесяти пяти миллиардов долларов", - сказал глава правительства России. Он также отметил стратегический характер энергетического партнерства, которое охватывает все отраслевые направления – природный газ, нефть и нефтепродукты, уголь, электроэнергию и "мирный" атом. "Успешно реализуются крупные совместные энергетические проекты – "Ямал-СПГ", "Арктик СПГ 2", Амурский газохимический комбинат и комплекс газопереработки в Усть-Луге", - сказал Мишустин. В агропромышленном комплексе первостепенное внимание уделяется обеспечению продовольственной безопасности, РФ и КНР поддерживают проект "Нового сухопутного зернового коридора", который обеспечит поставки зерновых, зернобобовых и масличных культур из сибирских и дальневосточных регионов России – на китайский рынок, отметил Мишустин.
https://ria.ru/20230320/navigatsiya-1859308987.html
https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, экономика, россия, китай, михаил мишустин, арктик спг - 2, ямал спг
Технологии, Экономика, Россия, Китай, Михаил Мишустин, Арктик СПГ - 2, Ямал СПГ
Мишустин выразил надежду на расширение инновационного сотрудничества с КНР
Мишустин: сотрудиничество по инновациям укрепит технологический суверенитет России и Китая
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин убежден, что расширение инновационного сотрудничества укрепит технологический суверенитет РФ и КНР.
"Хотел бы особо выделить кооперацию в высокотехнологичных сферах. Речь идет об авиастроении, машиностроении, станкостроении, космических исследованиях. А также – о "сквозных" технологиях, нацеленных на создание инновационной продукции и оказание услуг. Убежден, что расширение инновационного сотрудничества – укрепит технологический суверенитет России и Китая", - сказал он на встрече с председателем КНР.
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Мишустин также отметил, что приоритетное значение уделяем инвестиционному сотрудничеству.
"Портфель" Межправительственной "инвестиционной" комиссии насчитывает семьдесят девять проектов на общую сумму свыше ста шестидесяти пяти миллиардов долларов", - сказал глава правительства России.
Он также отметил стратегический характер энергетического партнерства, которое охватывает все отраслевые направления – природный газ, нефть и нефтепродукты, уголь, электроэнергию и "мирный" атом. "Успешно реализуются крупные совместные энергетические проекты – "Ямал-СПГ", "Арктик СПГ 2", Амурский газохимический комбинат и комплекс газопереработки в Усть-Луге", - сказал Мишустин.
В агропромышленном комплексе первостепенное внимание уделяется обеспечению продовольственной безопасности, РФ и КНР поддерживают проект "Нового сухопутного зернового коридора", который обеспечит поставки зерновых, зернобобовых и масличных культур из сибирских и дальневосточных регионов России – на китайский рынок, отметил Мишустин.
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