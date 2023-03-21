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КГБ Белоруссии подозревает, что СБУ стояло за террористами в Гродно

КГБ Белоруссии подозревает, что СБУ стояло за террористами в Гродно - РИА Новости, 21.03.2023

КГБ Белоруссии подозревает, что СБУ стояло за террористами в Гродно

Комитет госбезопасности Белоруссии не исключает, что за ликвидированным в Гродно террористом могут стоять СБУ либо беглые экстремисты (эмигрировавшие из... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T23:18

2023-03-21T23:18

2023-03-21T23:34

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МИНСК, 21 мар - РИА Новости. Комитет госбезопасности Белоруссии не исключает, что за ликвидированным в Гродно террористом могут стоять СБУ либо беглые экстремисты (эмигрировавшие из республики оппозиционеры), сообщили во вторник в новостном выпуске государственного телеканала СТВ. "КГБ рассматривает несколько версий. Произошедшее в Гродно может быть попыткой организации беглыми экстремистами теракта по указанию и поддержке иностранных спецслужб для дестабилизации обстановки в Беларуси. Не исключается организация преступления со стороны СБУ с целью демонстрации уязвимости системы нацбезопасности Беларуси", - было сказано в эфире. В рамках следствия допрошены 14 человек, которые при разных обстоятельствах контактировали с террористом. Пять фигурантов, в том числе владельцы арендованной квартиры - сын и мать - находятся в изоляторе. Именно к ним у следствия остается больше всего вопросов. Сообщается, что мужчина ранее задерживался за участие в акциях протеста еще в 2010 году. В августе 2020-го, по словам соседей, он вывешивал на балконе бело-красно-белый флаг (используется белорусской оппозицией). В настоящее время устанавливается личность преступника. В белорусских базах его следы отсутствуют, а результаты дактилоскопии были переданы коллегам из ФСБ России, отметили в эфире СТВ. В минувшие выходные КГБ Белоруссии сообщил, что в ходе проведения специальных мероприятий по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию республики с целью совершения террористической акции, 19 марта в Гродно был ликвидирован иностранный гражданин, который с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат оказал вооруженное сопротивление бойцам спецподразделения комитета. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, что во время прошедшей в Гродно спецоперации КГБ изъят арсенал оружия и взрывчатки для терактов, а также назвал работу силовиков блестящей. Во вторник белорусские СМИ сообщили, что силовики республики получили оперативную информацию о планируемом прибытии с территории Польши противника власти в Белоруссии, российский паспорт, обнаруженный у ликвидированного преступника, был поддельным. По озвученной информации, мужчина осуществлял доразведку мест совершения предполагаемых терактов – здание КГБ по Гродненской области, УВД Гродненского облисполкома, места жительства силовиков, железнодорожный вокзал, промышленные объекты. В съемной квартире, где он некоторое время проживал, обнаружены автомат Калашникова, патроны к нему, граната Ф-1.

https://ria.ru/20230321/belorussiya-1859430730.html

https://ria.ru/20230302/zelenskiy-1855420495.html

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в мире, белоруссия, гродно, россия, александр лукашенко, служба безопасности украины, фсб