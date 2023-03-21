КГБ Белоруссии подозревает, что СБУ стояло за террористами в Гродно
КГБ Белоруссии не исключает, что за ликвидированным в Гродно террористом стояла СБУ
Здание КГБ Белоруссии в Минске. Архивное фото
МИНСК, 21 мар - РИА Новости. Комитет госбезопасности Белоруссии не исключает, что за ликвидированным в Гродно террористом могут стоять СБУ либо беглые экстремисты (эмигрировавшие из республики оппозиционеры), сообщили во вторник в новостном выпуске государственного телеканала СТВ.
"КГБ рассматривает несколько версий. Произошедшее в Гродно может быть попыткой организации беглыми экстремистами теракта по указанию и поддержке иностранных спецслужб для дестабилизации обстановки в Беларуси. Не исключается организация преступления со стороны СБУ с целью демонстрации уязвимости системы нацбезопасности Беларуси", - было сказано в эфире.
В рамках следствия допрошены 14 человек, которые при разных обстоятельствах контактировали с террористом. Пять фигурантов, в том числе владельцы арендованной квартиры - сын и мать - находятся в изоляторе. Именно к ним у следствия остается больше всего вопросов. Сообщается, что мужчина ранее задерживался за участие в акциях протеста еще в 2010 году. В августе 2020-го, по словам соседей, он вывешивал на балконе бело-красно-белый флаг (используется белорусской оппозицией).
В минувшие выходные КГБ Белоруссии сообщил, что в ходе проведения специальных мероприятий по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию республики с целью совершения террористической акции, 19 марта в Гродно был ликвидирован иностранный гражданин, который с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат оказал вооруженное сопротивление бойцам спецподразделения комитета. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, что во время прошедшей в Гродно спецоперации КГБ изъят арсенал оружия и взрывчатки для терактов, а также назвал работу силовиков блестящей.
Во вторник белорусские СМИ сообщили, что силовики республики получили оперативную информацию о планируемом прибытии с территории Польши противника власти в Белоруссии, российский паспорт, обнаруженный у ликвидированного преступника, был поддельным. По озвученной информации, мужчина осуществлял доразведку мест совершения предполагаемых терактов – здание КГБ по Гродненской области, УВД Гродненского облисполкома, места жительства силовиков, железнодорожный вокзал, промышленные объекты. В съемной квартире, где он некоторое время проживал, обнаружены автомат Калашникова, патроны к нему, граната Ф-1.