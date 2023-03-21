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СМИ: Kaspersky обнаружил вредоносную программу, атакующую Крым и Донбасс - РИА Новости, 21.03.2023
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01:46 21.03.2023 (обновлено: 03:02 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/kaspersky-1859333841.html
СМИ: Kaspersky обнаружил вредоносную программу, атакующую Крым и Донбасс
СМИ: Kaspersky обнаружил вредоносную программу, атакующую Крым и Донбасс - РИА Новости, 21.03.2023
СМИ: Kaspersky обнаружил вредоносную программу, атакующую Крым и Донбасс
"Лаборатория Касперского" обнаружила неизвестную вредоносную программу под названием CommonMagic, злоумышленники использовали ее для кибератак на Донбасс и... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T01:46
2023-03-21T03:02
технологии
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
лаборатория касперского
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" обнаружила неизвестную вредоносную программу под названием CommonMagic, злоумышленники использовали ее для кибератак на Донбасс и Крым, пишет РБК со ссылкой на источники в компании.По данным газеты, кампания кибершпионажа, нацеленная на правительственные, сельскохозяйственные и транспортные организации в ЛНР, ДНР и Крыму, продолжается еще с 2021 года"В ней используется ранее неизвестная специалистам по кибербезопасности вредоносная программа, получившая название CommonMagic", — говорится в сообщении. Уточняется, что использующие эту программу хакеры сначала отправляют целевые фишинговые письма по электронной почте. Они поступают жертвам от имени госорганизаций. При этом, когда жертва нажимает на ссылку, начинается скачивание ZIP-архива с вредоносного веб-сервера. Там содержатся два файла. Первый — безвредный документ-приманка (в формате PDF, XLSX или DOCX), второй — вредоносный LNK-файл с двойным расширением. По информации издания, при скачивании архива и нажатии на ярлык в устройство попадает бэкдор PowerMagic. Так она получает команды из удаленной папки, расположенной в публичном облаке, выполняет их и затем загружает результаты исполнения файлов обратно в облако. PowerMagic проникает в систему и остается в ней даже после перезагрузки устройства. Представитель "Лаборатории Касперского" Леонид Безвершенко в беседе с газетой добавил, что тут примечательно именно использование облачного хранилища в качестве командно-контрольной инфраструктуры. Собеседник издания подчеркнул, что компания продолжит исследовать эту угрозу.
https://radiosputnik.ria.ru/20230320/klimenko-1859322972.html
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донбасс
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технологии, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, лаборатория касперского, рбк (медиагруппа), общество
Технологии, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Лаборатория Касперского, РБК (медиагруппа), Общество
СМИ: Kaspersky обнаружил вредоносную программу, атакующую Крым и Донбасс

РБК: Kaspersky обнаружил вредоносную программу CommonMagic, атакующую Крым и Донбасс

© iStock.com / South_agencyХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© iStock.com / South_agency
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" обнаружила неизвестную вредоносную программу под названием CommonMagic, злоумышленники использовали ее для кибератак на Донбасс и Крым, пишет РБК со ссылкой на источники в компании.
По данным газеты, кампания кибершпионажа, нацеленная на правительственные, сельскохозяйственные и транспортные организации в ЛНР, ДНР и Крыму, продолжается еще с 2021 года
"В ней используется ранее неизвестная специалистам по кибербезопасности вредоносная программа, получившая название CommonMagic", — говорится в сообщении.
Уточняется, что использующие эту программу хакеры сначала отправляют целевые фишинговые письма по электронной почте. Они поступают жертвам от имени госорганизаций. При этом, когда жертва нажимает на ссылку, начинается скачивание ZIP-архива с вредоносного веб-сервера. Там содержатся два файла. Первый — безвредный документ-приманка (в формате PDF, XLSX или DOCX), второй — вредоносный LNK-файл с двойным расширением.
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По информации издания, при скачивании архива и нажатии на ярлык в устройство попадает бэкдор PowerMagic. Так она получает команды из удаленной папки, расположенной в публичном облаке, выполняет их и затем загружает результаты исполнения файлов обратно в облако. PowerMagic проникает в систему и остается в ней даже после перезагрузки устройства.
Представитель "Лаборатории Касперского" Леонид Безвершенко в беседе с газетой добавил, что тут примечательно именно использование облачного хранилища в качестве командно-контрольной инфраструктуры. Собеседник издания подчеркнул, что компания продолжит исследовать эту угрозу.
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ТехнологииДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЛаборатория КасперскогоРБК (медиагруппа)Общество
 
 
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