https://ria.ru/20230321/kaspersky-1859333841.html

СМИ: Kaspersky обнаружил вредоносную программу, атакующую Крым и Донбасс

СМИ: Kaspersky обнаружил вредоносную программу, атакующую Крым и Донбасс - РИА Новости, 21.03.2023

СМИ: Kaspersky обнаружил вредоносную программу, атакующую Крым и Донбасс

"Лаборатория Касперского" обнаружила неизвестную вредоносную программу под названием CommonMagic, злоумышленники использовали ее для кибератак на Донбасс и... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T01:46

2023-03-21T01:46

2023-03-21T03:02

технологии

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

лаборатория касперского

рбк (медиагруппа)

общество

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" обнаружила неизвестную вредоносную программу под названием CommonMagic, злоумышленники использовали ее для кибератак на Донбасс и Крым, пишет РБК со ссылкой на источники в компании.По данным газеты, кампания кибершпионажа, нацеленная на правительственные, сельскохозяйственные и транспортные организации в ЛНР, ДНР и Крыму, продолжается еще с 2021 года"В ней используется ранее неизвестная специалистам по кибербезопасности вредоносная программа, получившая название CommonMagic", — говорится в сообщении. Уточняется, что использующие эту программу хакеры сначала отправляют целевые фишинговые письма по электронной почте. Они поступают жертвам от имени госорганизаций. При этом, когда жертва нажимает на ссылку, начинается скачивание ZIP-архива с вредоносного веб-сервера. Там содержатся два файла. Первый — безвредный документ-приманка (в формате PDF, XLSX или DOCX), второй — вредоносный LNK-файл с двойным расширением. По информации издания, при скачивании архива и нажатии на ярлык в устройство попадает бэкдор PowerMagic. Так она получает команды из удаленной папки, расположенной в публичном облаке, выполняет их и затем загружает результаты исполнения файлов обратно в облако. PowerMagic проникает в систему и остается в ней даже после перезагрузки устройства. Представитель "Лаборатории Касперского" Леонид Безвершенко в беседе с газетой добавил, что тут примечательно именно использование облачного хранилища в качестве командно-контрольной инфраструктуры. Собеседник издания подчеркнул, что компания продолжит исследовать эту угрозу.

https://radiosputnik.ria.ru/20230320/klimenko-1859322972.html

https://ria.ru/20230228/khaker-1854756156.html

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донецкая народная республика

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технологии, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, лаборатория касперского, рбк (медиагруппа), общество