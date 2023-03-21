https://ria.ru/20230321/kanada-1859427457.html

МИД России вызвал временного поверенного в делах Канады

МИД России вызвал временного поверенного в делах Канады - РИА Новости, 21.03.2023

МИД России вызвал временного поверенного в делах Канады

Временного поверенного в делах Канады Брайана Эбеля накануне вызвали в МИД России из-за высказываний канадского министра иностранных дел, сообщили на Смоленской РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T12:27

2023-03-21T12:27

2023-03-21T13:35

канада

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Временного поверенного в делах Канады Брайана Эбеля накануне вызвали в МИД России из-за высказываний канадского министра иностранных дел, сообщили на Смоленской площади.Внимание дипломата обратили на недопустимость подобных высказываний, идущих вразрез с обязательствами Канады как государства — участника Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, а также принципами и нормами международного права.Москва оставляет за собой право на ответные меры в зависимости от дальнейших шагов канадского премьера Джастина Трюдо и его кабинета "в контексте заявленного им курса на конфронтацию с Россией".Оттава до сих пор не дезавуировала этот русофобский выпад, что будет иметь самые серьезные последствия для двусторонних отношений, заключили в МИД.Как заявил в середине февраля в интервью РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов, отношения двух стран находятся "в глубокой заморозке". Так, с 2014 года Оттава в одностороннем порядке свернула большинство форматов взаимодействия, а после 24 февраля 2022-го "под нож попало региональное и научно-академическое сотрудничество".

https://ria.ru/20230320/avstraliya-1859038129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

канада, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)