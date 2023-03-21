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МИД России вызвал временного поверенного в делах Канады - РИА Новости, 21.03.2023
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12:27 21.03.2023 (обновлено: 13:35 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/kanada-1859427457.html
МИД России вызвал временного поверенного в делах Канады
МИД России вызвал временного поверенного в делах Канады - РИА Новости, 21.03.2023
МИД России вызвал временного поверенного в делах Канады
Временного поверенного в делах Канады Брайана Эбеля накануне вызвали в МИД России из-за высказываний канадского министра иностранных дел, сообщили на Смоленской РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T12:27
2023-03-21T13:35
канада
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Временного поверенного в делах Канады Брайана Эбеля накануне вызвали в МИД России из-за высказываний канадского министра иностранных дел, сообщили на Смоленской площади.Внимание дипломата обратили на недопустимость подобных высказываний, идущих вразрез с обязательствами Канады как государства — участника Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, а также принципами и нормами международного права.Москва оставляет за собой право на ответные меры в зависимости от дальнейших шагов канадского премьера Джастина Трюдо и его кабинета "в контексте заявленного им курса на конфронтацию с Россией".Оттава до сих пор не дезавуировала этот русофобский выпад, что будет иметь самые серьезные последствия для двусторонних отношений, заключили в МИД.Как заявил в середине февраля в интервью РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов, отношения двух стран находятся "в глубокой заморозке". Так, с 2014 года Оттава в одностороннем порядке свернула большинство форматов взаимодействия, а после 24 февраля 2022-го "под нож попало региональное и научно-академическое сотрудничество".
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канада, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Канада, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России вызвал временного поверенного в делах Канады

МИД России вызвал временного поверенного в делах Канады Эбеля из-за слов Мелани Джоли

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Временного поверенного в делах Канады Брайана Эбеля накануне вызвали в МИД России из-за высказываний канадского министра иностранных дел, сообщили на Смоленской площади.
«

"Эбелю был заявлен решительный протест по поводу заявления министра иностранных дел Мелани Джоли в ходе пресс-конференции 10 марта сего года о намерении официальной Оттавы добиваться поставленной цели "смены режима" в России всеми "экономическими, политическими и дипломатическими средствами", — говорится в сообщении для СМИ.

Внимание дипломата обратили на недопустимость подобных высказываний, идущих вразрез с обязательствами Канады как государства — участника Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, а также принципами и нормами международного права.
Москва оставляет за собой право на ответные меры в зависимости от дальнейших шагов канадского премьера Джастина Трюдо и его кабинета "в контексте заявленного им курса на конфронтацию с Россией".
Оттава до сих пор не дезавуировала этот русофобский выпад, что будет иметь самые серьезные последствия для двусторонних отношений, заключили в МИД.
Как заявил в середине февраля в интервью РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов, отношения двух стран находятся "в глубокой заморозке". Так, с 2014 года Оттава в одностороннем порядке свернула большинство форматов взаимодействия, а после 24 февраля 2022-го "под нож попало региональное и научно-академическое сотрудничество".
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