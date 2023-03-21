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В Тверской области в 2023 году реализуют 57 проектов школьных инициатив - РИА Новости, 21.03.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
16:34 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/initsiativy-1859532537.html
В Тверской области в 2023 году реализуют 57 проектов школьных инициатив
В Тверской области в 2023 году реализуют 57 проектов школьных инициатив - РИА Новости, 21.03.2023
В Тверской области в 2023 году реализуют 57 проектов школьных инициатив
В Тверской области в 2023 году по программе поддержки школьных инициатив будет реализовано 57 проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T16:34
2023-03-21T16:34
тверская область
общество
тверь
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 21 мар. – РИА Новости. В Тверской области в 2023 году по программе поддержки школьных инициатив будет реализовано 57 проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение об этом принято во вторник на заседании правительства Тверской области."За два года работы программы поддержки школьных инициатив в Тверской области наши дети и подростки смогли подготовить и реализовать 43 проекта, направленных на развитие учебных заведений. Важно, что сами ребята активно участвуют в процессе. Ведь когда что-то делаешь своими руками, к этому относишься по-другому. Благоустраивая школу, они относятся к ней по-хозяйски", - отметил на заседании губернатор Тверской области Игорь Руденя.Цель программы не только реализация важных проектов, но и формирование у подрастающего поколения со школьной скамьи активной гражданской позиции, развитие значимых для жизни компетенций и навыков, вовлечение учащихся в решение вопросов жизни школы.Впервые в этом году программа поддержки школьных инициатив будет реализована в образовательных учреждениях всех 40 муниципалитетов Тверской области. Всего было подано 65 заявок. По итогам конкурсного отбора к реализации запланировано 57 проектов.При областной поддержке учащиеся планируют обустроить в школах пространства для творчества и обучения, отдыха спорта, социализации. Так, в школе N24 Твери заявлено создание "Мобильного тира", где ребята смогут закрепить знания по оказанию первой доврачебной помощи, строевой подготовке, подготовиться к сдаче ГТО.В 2022 году в программу поддержки школьных инициатив вошли 24 городских и муниципальных округа Тверской области. Было реализовано 40 школьных идей, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230302/otdeleniya-1855323490.html
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общество, тверь, игорь руденя
Тверская область, Общество, Тверь, Игорь Руденя

В Тверской области в 2023 году реализуют 57 проектов школьных инициатив

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 21 мар. – РИА Новости. В Тверской области в 2023 году по программе поддержки школьных инициатив будет реализовано 57 проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение об этом принято во вторник на заседании правительства Тверской области.
"За два года работы программы поддержки школьных инициатив в Тверской области наши дети и подростки смогли подготовить и реализовать 43 проекта, направленных на развитие учебных заведений. Важно, что сами ребята активно участвуют в процессе. Ведь когда что-то делаешь своими руками, к этому относишься по-другому. Благоустраивая школу, они относятся к ней по-хозяйски", - отметил на заседании губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Цель программы не только реализация важных проектов, но и формирование у подрастающего поколения со школьной скамьи активной гражданской позиции, развитие значимых для жизни компетенций и навыков, вовлечение учащихся в решение вопросов жизни школы.
В Тверской области открылись отделения Российского движения детей и молодежи - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
В Тверской области открыты отделения Российского движения детей и молодежи
2 марта, 12:18
Впервые в этом году программа поддержки школьных инициатив будет реализована в образовательных учреждениях всех 40 муниципалитетов Тверской области. Всего было подано 65 заявок. По итогам конкурсного отбора к реализации запланировано 57 проектов.
При областной поддержке учащиеся планируют обустроить в школах пространства для творчества и обучения, отдыха спорта, социализации. Так, в школе N24 Твери заявлено создание "Мобильного тира", где ребята смогут закрепить знания по оказанию первой доврачебной помощи, строевой подготовке, подготовиться к сдаче ГТО.
В 2022 году в программу поддержки школьных инициатив вошли 24 городских и муниципальных округа Тверской области. Было реализовано 40 школьных идей, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьОбществоТверьИгорь Руденя
 
 
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