https://ria.ru/20230321/initsiativy-1859532537.html

В Тверской области в 2023 году реализуют 57 проектов школьных инициатив

В Тверской области в 2023 году реализуют 57 проектов школьных инициатив - РИА Новости, 21.03.2023

В Тверской области в 2023 году реализуют 57 проектов школьных инициатив

В Тверской области в 2023 году по программе поддержки школьных инициатив будет реализовано 57 проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T16:34

2023-03-21T16:34

2023-03-21T16:34

тверская область

общество

тверь

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 21 мар. – РИА Новости. В Тверской области в 2023 году по программе поддержки школьных инициатив будет реализовано 57 проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение об этом принято во вторник на заседании правительства Тверской области."За два года работы программы поддержки школьных инициатив в Тверской области наши дети и подростки смогли подготовить и реализовать 43 проекта, направленных на развитие учебных заведений. Важно, что сами ребята активно участвуют в процессе. Ведь когда что-то делаешь своими руками, к этому относишься по-другому. Благоустраивая школу, они относятся к ней по-хозяйски", - отметил на заседании губернатор Тверской области Игорь Руденя.Цель программы не только реализация важных проектов, но и формирование у подрастающего поколения со школьной скамьи активной гражданской позиции, развитие значимых для жизни компетенций и навыков, вовлечение учащихся в решение вопросов жизни школы.Впервые в этом году программа поддержки школьных инициатив будет реализована в образовательных учреждениях всех 40 муниципалитетов Тверской области. Всего было подано 65 заявок. По итогам конкурсного отбора к реализации запланировано 57 проектов.При областной поддержке учащиеся планируют обустроить в школах пространства для творчества и обучения, отдыха спорта, социализации. Так, в школе N24 Твери заявлено создание "Мобильного тира", где ребята смогут закрепить знания по оказанию первой доврачебной помощи, строевой подготовке, подготовиться к сдаче ГТО.В 2022 году в программу поддержки школьных инициатив вошли 24 городских и муниципальных округа Тверской области. Было реализовано 40 школьных идей, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230302/otdeleniya-1855323490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, тверь, игорь руденя