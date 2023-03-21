https://ria.ru/20230321/gostinitsy-1859270827.html

Названы самые маленькие в мире отели и гостиничные номера

Названы самые маленькие в мире отели и гостиничные номера - РИА Новости, 21.03.2023

Названы самые маленькие в мире отели и гостиничные номера

Эксперты назвали самые тесные и необычные номера в гостиницах, сообщает АТОР. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T01:45

2023-03-21T01:45

2023-03-21T01:45

туризм

туризм

новости - туризм

отели

гостиницы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859228719_0:83:2982:1760_1920x0_80_0_0_6dd655f0a6e3315ac21f2cf1f9ef48a4.jpg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Эксперты назвали самые тесные и необычные номера в гостиницах, сообщает АТОР.Самый маленький номер в мире — в капсульном отеле Capsule Inn в Японии. Площадь пространства — всего два квадратных метра. Тем не менее, там есть телевизор с плоским экраном, розетки, будильник и лампы для чтения. Ночевка обойдется в 64 евро. Примечательно, что в таком компактном "номере" разрешено останавливаться только мужчинам.В китайской провинции Хэнань за 60 юаней за ночь (или 8,2 евро) остановился блогер Хей Мао Чжан. Его историю опубликовало гонконгское издание South China Morning News. В номере площадью восемь квадратных метров рядом с кроватью — унитаз, выполняющий еще и функцию прикроватной тумбочки. Также в помещении есть кондиционер, умывальник, зеркало, вешалка для одежды, чайник, вентилятор и даже картина.По словам хозяина гостиницы, микрокомнаты пользуются большим спросом. Значительная часть гостей — пациенты, посещающие медцентр, расположенный неподалеку. Также комнаты снимают студенты, которые готовятся к экзаменам.В лондонском отеле Corbigoe постояльцам предлагается номер площадью пять квадратных метров, что вдвое меньше стандартного парковочного места в Великобритании, отмечают эксперты ассоциации. В комнате помещается только узкая односпальная кровать, над ней — маленькое окно. Цена номера соответствует уровню полноценного: в сезон за него просят 50 фунтов за ночь.В Германии, баварском Амберге, почти три столетия работает Eh’haeusl. По данным муниципалитета, общая площадь отеля — 56 квадратных метров, что делает его самым маленьким в мире. Зажатая между двумя зданиями, гостиница может принять всего двух человек одновременно, что особенно популярно среди молодоженов. В помещении есть двуспальная кровать и джакузи. Цена — от 240 евро за ночь.За звание самого маленького отеля может поспорить и гостиница в городе Энрум в Нидерландах — Grand Hotel De Kromme Raake. Там — всего один номер, стоимость ночевки — от 125 евро за ночь.

https://ria.ru/20230304/gostinitsy-1855536263.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, отели, гостиницы