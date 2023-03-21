Названы самые маленькие в мире отели и гостиничные номера
АТОР: самый маленький в мире номер-капсула находится в Японии, а отель — в Германии
© AP Photo / Koji SasaharaПосетитель в гостинице Capsule Inn в Осаке
© AP Photo / Koji Sasahara
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Эксперты назвали самые тесные и необычные номера в гостиницах, сообщает АТОР.
Самый маленький номер в мире — в капсульном отеле Capsule Inn в Японии. Площадь пространства — всего два квадратных метра. Тем не менее, там есть телевизор с плоским экраном, розетки, будильник и лампы для чтения. Ночевка обойдется в 64 евро. Примечательно, что в таком компактном "номере" разрешено останавливаться только мужчинам.
В китайской провинции Хэнань за 60 юаней за ночь (или 8,2 евро) остановился блогер Хей Мао Чжан. Его историю опубликовало гонконгское издание South China Morning News. В номере площадью восемь квадратных метров рядом с кроватью — унитаз, выполняющий еще и функцию прикроватной тумбочки. Также в помещении есть кондиционер, умывальник, зеркало, вешалка для одежды, чайник, вентилятор и даже картина.
По словам хозяина гостиницы, микрокомнаты пользуются большим спросом. Значительная часть гостей — пациенты, посещающие медцентр, расположенный неподалеку. Также комнаты снимают студенты, которые готовятся к экзаменам.
В лондонском отеле Corbigoe постояльцам предлагается номер площадью пять квадратных метров, что вдвое меньше стандартного парковочного места в Великобритании, отмечают эксперты ассоциации. В комнате помещается только узкая односпальная кровать, над ней — маленькое окно. Цена номера соответствует уровню полноценного: в сезон за него просят 50 фунтов за ночь.
В Германии, баварском Амберге, почти три столетия работает Eh’haeusl. По данным муниципалитета, общая площадь отеля — 56 квадратных метров, что делает его самым маленьким в мире. Зажатая между двумя зданиями, гостиница может принять всего двух человек одновременно, что особенно популярно среди молодоженов. В помещении есть двуспальная кровать и джакузи. Цена — от 240 евро за ночь.
За звание самого маленького отеля может поспорить и гостиница в городе Энрум в Нидерландах — Grand Hotel De Kromme Raake. Там — всего один номер, стоимость ночевки — от 125 евро за ночь.