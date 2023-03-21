https://ria.ru/20230321/glemping-1859501848.html
Современный глэмпинг появится в Липецкой области
Современный глэмпинг появится в Липецкой области - РИА Новости, 21.03.2023
Современный глэмпинг появится в Липецкой области
Новый глэмпинг для любителей активного отдыха на природе появится рядом с Ольшанской плотиной в Елецком районе Липецкой области в середине июня этого года,... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T15:32
2023-03-21T15:32
2023-03-21T15:32
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
елецкий район
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ЛИПЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Новый глэмпинг для любителей активного отдыха на природе появится рядом с Ольшанской плотиной в Елецком районе Липецкой области в середине июня этого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что инвестор приступит к организации нового места для отдыха в апреле. На площадке разместятся сафари-тенты, спортплощадки, зоны питания, прокат оборудования, необходимого для сплава по Быстрой Сосне.Артамонов отметил, что почти сразу после открытия, в первых числах июля, глэмпинг станет площадкой для проведения чемпионата России по рафтингу. Ольшанская плотина – единственная точка в Центральной России, где на участке в сотню метров воспроизведены рельеф, течение бурных горных рек и образуется порог третьей категории сложности. Это место часто выбирают для проведения соревнований на воде регионального и федерального значения."Липецкая область богата живописными местами. Замечательно, что они будут использоваться для культурного отдыха. Это позволит насладиться природой вдали от шумных городов, провести время, не лишая себя благ цивилизации, и, самое главное, не испортить красоту для будущих поколений", – заявил Артамонов.
https://ria.ru/20230309/festival-1856812059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, елецкий район
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Елецкий район
ЛИПЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Новый глэмпинг для любителей активного отдыха на природе появится рядом с Ольшанской плотиной в Елецком районе Липецкой области в середине июня этого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что инвестор приступит к организации нового места для отдыха в апреле. На площадке разместятся сафари-тенты, спортплощадки, зоны питания, прокат оборудования, необходимого для сплава по Быстрой Сосне.
Артамонов отметил, что почти сразу после открытия, в первых числах июля, глэмпинг станет площадкой для проведения чемпионата России
по рафтингу. Ольшанская плотина – единственная точка в Центральной России, где на участке в сотню метров воспроизведены рельеф, течение бурных горных рек и образуется порог третьей категории сложности. Это место часто выбирают для проведения соревнований на воде регионального и федерального значения.
"Липецкая область богата живописными местами. Замечательно, что они будут использоваться для культурного отдыха. Это позволит насладиться природой вдали от шумных городов, провести время, не лишая себя благ цивилизации, и, самое главное, не испортить красоту для будущих поколений", – заявил Артамонов.
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