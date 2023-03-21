https://ria.ru/20230321/glemping-1859501848.html

Современный глэмпинг появится в Липецкой области

Современный глэмпинг появится в Липецкой области - РИА Новости, 21.03.2023

Современный глэмпинг появится в Липецкой области

Новый глэмпинг для любителей активного отдыха на природе появится рядом с Ольшанской плотиной в Елецком районе Липецкой области в середине июня этого года,... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T15:32

2023-03-21T15:32

2023-03-21T15:32

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

елецкий район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859504069_0:56:1000:619_1920x0_80_0_0_be138caf74ff109b7ed1000e5fd96156.jpg

ЛИПЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Новый глэмпинг для любителей активного отдыха на природе появится рядом с Ольшанской плотиной в Елецком районе Липецкой области в середине июня этого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что инвестор приступит к организации нового места для отдыха в апреле. На площадке разместятся сафари-тенты, спортплощадки, зоны питания, прокат оборудования, необходимого для сплава по Быстрой Сосне.Артамонов отметил, что почти сразу после открытия, в первых числах июля, глэмпинг станет площадкой для проведения чемпионата России по рафтингу. Ольшанская плотина – единственная точка в Центральной России, где на участке в сотню метров воспроизведены рельеф, течение бурных горных рек и образуется порог третьей категории сложности. Это место часто выбирают для проведения соревнований на воде регионального и федерального значения."Липецкая область богата живописными местами. Замечательно, что они будут использоваться для культурного отдыха. Это позволит насладиться природой вдали от шумных городов, провести время, не лишая себя благ цивилизации, и, самое главное, не испортить красоту для будущих поколений", – заявил Артамонов.

https://ria.ru/20230309/festival-1856812059.html

липецкая область

елецкий район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, елецкий район