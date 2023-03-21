https://ria.ru/20230321/frantsiya-1859479084.html

Макрон не намерен распускать парламент или менять правительство, пишут СМИ

Макрон не намерен распускать парламент или менять правительство, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2023

Макрон не намерен распускать парламент или менять правительство, пишут СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон не намерен распускать парламент, менять правительство или устраивать референдум, чтобы прекратить протесты, охватившие страну РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T14:32

2023-03-21T14:32

2023-03-21T14:32

в мире

франция

эммануэль макрон

элизабет борн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104264/68/1042646865_0:0:3200:1800_1920x0_80_0_0_a016bbf001567b8d5d9133317a5b7ddd.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не намерен распускать парламент, менять правительство или устраивать референдум, чтобы прекратить протесты, охватившие страну из-за вопроса о пенсиях, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на участников встречи в Елисейском дворце. С 7 марта во Франции начались бессрочные забастовки против пенсионной реформы в стране. Они затронули практически все сектора экономики. В то же время глава государства потребовал от своих подчиненных "максимум за две-три недели" подготовить предложения, направленные на "изменение метода и программы реформ", сообщил источник. По его словам, президент хочет определить "несколько четких проектов, с четкой повесткой дня" до Олимпийских игр 2024 года. На прошлой неделе премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Французская пресса на следующий день вышла с критическими заголовками в адрес главы государства, назвав реформу его ошибкой. А опрос компании Ifop, проведенный накануне этих событий, показал, что рейтинг популярности Макрона упал до рекордного с 2019 года минимума, его действия поддерживают лишь 28% населения. Исследование проводилось 9-16 марта среди 1928 человек старше 18 лет. В понедельник в Нацсобрании Франции прошло голосование по вотуму недоверия, выдвинутому оппозиционной фракцией LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires). За вотум проголосовали 278 депутатов, только девять высказались против, однако он был отклонен, так как не получил абсолютного большинства, составляющего 287 голосов. За принятие второго вотума недоверия, который выдвинула фракция возглавляемой Ле Пен партии "Национальное объединение", проголосовали только 94 депутата, он также был отклонен. Оппозиционные партии намерены продолжать борьбу против закона о пенсионной реформе. Они заявили, что обратятся в Конституционный совет Франции, чтобы тот признал законопроект правительства нарушающим нормы основного закона страны. Данный орган может вынести суждение о неконституционности законопроекта, который находится в разработке или был только что принят, но тут же оспорен и еще не вступил после промульгации в законную силу. Запрос о проверке могут подать только президент республики, премьер-министр, председатели Сената и Нацсобрания. Борн заявила, что также направит прошение о рассмотрении законопроекта с просьбой изучить его по ускоренной процедуре - за неделю вместо обычного месяца.

https://ria.ru/20230320/frantsiya-1859131060.html

https://ria.ru/20230318/frantsiya-1858601453.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, эммануэль макрон, элизабет борн