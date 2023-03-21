https://ria.ru/20230321/eskalatsiya-1859606150.html

Россия и КНР призвали прекратить шаги, способствующие эскалации на Украине

Россия и КНР призвали прекратить шаги, способствующие эскалации на Украине - РИА Новости, 21.03.2023

Россия и КНР призвали прекратить шаги, способствующие эскалации на Украине

Россия и Китай призывают прекратить все шаги, способствующие эскалации напряженности и затягиванию боевых действий на Украине. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T19:55

2023-03-21T19:55

2023-03-21T19:55

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай призывают прекратить все шаги, способствующие эскалации напряженности и затягиванию боевых действий на Украине. Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля. "Стороны призывают прекратить все шаги, способствующие эскалации напряженности и затягиванию боевых действий, избежать дальнейшей деградации кризиса вплоть до его перехода в неконтролируемую фазу. Стороны выступают против всех односторонних санкций, установленных в обход Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html

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в мире, россия, китай, украина, оон