Рейтинг@Mail.ru
Россия и КНР призвали прекратить шаги, способствующие эскалации на Украине - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:55 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/eskalatsiya-1859606150.html
Россия и КНР призвали прекратить шаги, способствующие эскалации на Украине
Россия и КНР призвали прекратить шаги, способствующие эскалации на Украине - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и КНР призвали прекратить шаги, способствующие эскалации на Украине
Россия и Китай призывают прекратить все шаги, способствующие эскалации напряженности и затягиванию боевых действий на Украине. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:55
2023-03-21T19:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
китай
украина
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857472852_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0fc0269c01e7724853629cc3897f450a.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай призывают прекратить все шаги, способствующие эскалации напряженности и затягиванию боевых действий на Украине. Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля. "Стороны призывают прекратить все шаги, способствующие эскалации напряженности и затягиванию боевых действий, избежать дальнейшей деградации кризиса вплоть до его перехода в неконтролируемую фазу. Стороны выступают против всех односторонних санкций, установленных в обход Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html
россия
китай
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857472852_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_3866b2550aeeb8dae31f0f8d068c1f90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, украина, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Китай, Украина, ООН
Россия и КНР призвали прекратить шаги, способствующие эскалации на Украине

Россия и Китай призвали прекратить все шаги, способствующие эскалации конфликта на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай призывают прекратить все шаги, способствующие эскалации напряженности и затягиванию боевых действий на Украине.
Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля.
"Стороны призывают прекратить все шаги, способствующие эскалации напряженности и затягиванию боевых действий, избежать дальнейшей деградации кризиса вплоть до его перехода в неконтролируемую фазу. Стороны выступают против всех односторонних санкций, установленных в обход Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Украиной правит вооруженная богема
19 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКитайУкраинаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала