https://ria.ru/20230321/eskalatsiya-1859606150.html
Россия и КНР призвали прекратить шаги, способствующие эскалации на Украине
Россия и КНР призвали прекратить шаги, способствующие эскалации на Украине - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и КНР призвали прекратить шаги, способствующие эскалации на Украине
Россия и Китай призывают прекратить все шаги, способствующие эскалации напряженности и затягиванию боевых действий на Украине. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:55
2023-03-21T19:55
2023-03-21T19:55
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай призывают прекратить все шаги, способствующие эскалации напряженности и затягиванию боевых действий на Украине. Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля. "Стороны призывают прекратить все шаги, способствующие эскалации напряженности и затягиванию боевых действий, избежать дальнейшей деградации кризиса вплоть до его перехода в неконтролируемую фазу. Стороны выступают против всех односторонних санкций, установленных в обход Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении.
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в мире, россия, китай, украина, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Китай, Украина, ООН
Россия и КНР призвали прекратить шаги, способствующие эскалации на Украине
Россия и Китай призвали прекратить все шаги, способствующие эскалации конфликта на Украине