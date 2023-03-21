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Джонсон передал парламентскому комитету документ с ошибками в свою защиту - РИА Новости, 21.03.2023
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15:18 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/dzhonson-1859500563.html
Джонсон передал парламентскому комитету документ с ошибками в свою защиту
Джонсон передал парламентскому комитету документ с ошибками в свою защиту - РИА Новости, 21.03.2023
Джонсон передал парламентскому комитету документ с ошибками в свою защиту
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в свою защиту передал парламентскому комитету по привилегиям документ, в котором содержится множество... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T15:18
2023-03-21T15:18
в мире
великобритания
борис джонсон
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в свою защиту передал парламентскому комитету по привилегиям документ, в котором содержится множество ошибок, но нет новых доказательств его невиновности в деле о вечеринках во время пандемии коронавирусной инфекции, следует из заявления комитета. В понедельник телеканал Sky News сообщил, что бывший британский премьер передал парламентскому комитету доказательства, которые оправдывают его в деле о ковид-вечеринках. "Комитет первоначально получил письменные доказательства от Джонсона в понедельник во второй половине дня в 14.32 (17.32 мск) в неотредактированном виде. В представленных доказательствах был ряд ошибок и опечаток, окончательная исправленная версия была представлена в комитет по привилегиям только утром в 8.02 (11.02 мск)", - говорится в заявлении. Отмечается, что документ бывшего премьера не содержал новых доказательств его невиновности по делу. Джонсон 22 марта даст показания в парламентском комитете по привилегиям по делу о вечеринках во время пандемии коронавируса в рамках продолжения расследования. Если будет установлено, что бывший премьер ввел в заблуждение парламент, его могут отстранить от работы в палате общин на десять дней, что может послужить поводом для подачи петиции об отзыве у него депутатского мандата. В конце июня 2022 года межпартийный парламентский комитет по привилегиям в палате общин объявил о поиске свидетелей и доказательств, которые помогут установить, ввел ли Джонсон в заблуждение парламент в связи со скандалом вокруг его вечеринок. В начале марта комитет опубликовал отчет, в котором подробно описывались четыре случая, когда бывший премьер мог ввести в заблуждение парламент по поводу этих вечеринок. Скандал разразился вокруг мероприятий в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
https://ria.ru/20230313/samounichtozhenie-1857439559.html
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в мире, великобритания, борис джонсон
В мире, Великобритания, Борис Джонсон
Джонсон передал парламентскому комитету документ с ошибками в свою защиту

Джонсон передал парламентскому комитету документ в свою защиту со множеством ошибок

© AP Photo / Frank AugsteinБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в свою защиту передал парламентскому комитету по привилегиям документ, в котором содержится множество ошибок, но нет новых доказательств его невиновности в деле о вечеринках во время пандемии коронавирусной инфекции, следует из заявления комитета.
В понедельник телеканал Sky News сообщил, что бывший британский премьер передал парламентскому комитету доказательства, которые оправдывают его в деле о ковид-вечеринках.
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"Комитет первоначально получил письменные доказательства от Джонсона в понедельник во второй половине дня в 14.32 (17.32 мск) в неотредактированном виде. В представленных доказательствах был ряд ошибок и опечаток, окончательная исправленная версия была представлена в комитет по привилегиям только утром в 8.02 (11.02 мск)", - говорится в заявлении.
Отмечается, что документ бывшего премьера не содержал новых доказательств его невиновности по делу.
Джонсон 22 марта даст показания в парламентском комитете по привилегиям по делу о вечеринках во время пандемии коронавируса в рамках продолжения расследования. Если будет установлено, что бывший премьер ввел в заблуждение парламент, его могут отстранить от работы в палате общин на десять дней, что может послужить поводом для подачи петиции об отзыве у него депутатского мандата.
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Скандал разразился вокруг мероприятий в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
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