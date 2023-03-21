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Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 21.03.2023

Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 102 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T09:24

2023-03-21T09:24

2023-03-21T09:24

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 102 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались районы двух населенных пунктов республики: Донецк, Александровка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мужчины в Куйбышевском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 26 обстрелов.

донецкая народная республика

донецк

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины