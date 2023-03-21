Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за сутки выпустили 102 боеприпаса по территории республики
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинских артиллерийских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских артиллерийских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 102 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительство сообщало о 19 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. Выпустив 102 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства.
Под огнем оказались районы двух населенных пунктов республики: Донецк, Александровка.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мужчины в Куйбышевском районе Донецка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 26 обстрелов.