Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили шесть снарядов по поселку Гольмовский
Осколки украинского снаряда в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по поселку Гольмовский, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Плещеевка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении телеграм-канале ведомства.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.