https://ria.ru/20230321/dispanserizatsiya-1859613874.html

Более 230 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года

Более 230 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года - РИА Новости, 21.03.2023

Более 230 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года

С начала 2023 года 235 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры. Все процедуры проводятся бесплатно. Такой информацией поделилась первый... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T20:24

2023-03-21T20:24

2023-03-21T20:24

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. С начала 2023 года 235 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры. Все процедуры проводятся бесплатно. Такой информацией поделилась первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова, сообщил телеканал "360"."Вовремя выявленное заболевание эффективнее поддается лечению, поэтому диагностику нужно проходить регулярно", – подчеркнула Стригункова.Она рассказала, что с начала года врачи выявили около семи тысяч заболеваний. Все пациенты получили необходимое лечение.Пройти процедуру профосмотра и диспансеризации можно с понедельника по субботу. Для этого достаточно обратиться в свою поликлинику по месту жительства. Нужно предоставить паспорт, а также полис ОМС. Записаться можно на региональном портале госуслуг, по номеру телефона 122, через инфомат или чат-бот в "Телеграм". Для жителей из отдаленных регионов услуги предоставляют мобильные комплексы.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)