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Более 230 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года - РИА Новости, 21.03.2023
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Новости Подмосковья
 
20:24 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/dispanserizatsiya-1859613874.html
Более 230 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года
Более 230 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года - РИА Новости, 21.03.2023
Более 230 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года
С начала 2023 года 235 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры. Все процедуры проводятся бесплатно. Такой информацией поделилась первый... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T20:24
2023-03-21T20:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. С начала 2023 года 235 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры. Все процедуры проводятся бесплатно. Такой информацией поделилась первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова, сообщил телеканал "360"."Вовремя выявленное заболевание эффективнее поддается лечению, поэтому диагностику нужно проходить регулярно", – подчеркнула Стригункова.Она рассказала, что с начала года врачи выявили около семи тысяч заболеваний. Все пациенты получили необходимое лечение.Пройти процедуру профосмотра и диспансеризации можно с понедельника по субботу. Для этого достаточно обратиться в свою поликлинику по месту жительства. Нужно предоставить паспорт, а также полис ОМС. Записаться можно на региональном портале госуслуг, по номеру телефона 122, через инфомат или чат-бот в "Телеграм". Для жителей из отдаленных регионов услуги предоставляют мобильные комплексы.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 230 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года

© РИА Новости / Алексей ФилипповВрач проводит осмотр пациентки в поликлинике
Врач проводит осмотр пациентки в поликлинике - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. С начала 2023 года 235 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры. Все процедуры проводятся бесплатно. Такой информацией поделилась первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова, сообщил телеканал "360".
"Вовремя выявленное заболевание эффективнее поддается лечению, поэтому диагностику нужно проходить регулярно", – подчеркнула Стригункова.
Она рассказала, что с начала года врачи выявили около семи тысяч заболеваний. Все пациенты получили необходимое лечение.
Пройти процедуру профосмотра и диспансеризации можно с понедельника по субботу. Для этого достаточно обратиться в свою поликлинику по месту жительства. Нужно предоставить паспорт, а также полис ОМС. Записаться можно на региональном портале госуслуг, по номеру телефона 122, через инфомат или чат-бот в "Телеграм". Для жителей из отдаленных регионов услуги предоставляют мобильные комплексы.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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