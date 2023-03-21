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Бочкарев: на станции метро "Аэропорт Внуково" установили трансформаторы - РИА Новости, 21.03.2023
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10:33 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/bochkarev-1859388295.html
Бочкарев: на станции метро "Аэропорт Внуково" установили трансформаторы
Бочкарев: на станции метро "Аэропорт Внуково" установили трансформаторы - РИА Новости, 21.03.2023
Бочкарев: на станции метро "Аэропорт Внуково" установили трансформаторы
и. На строящейся станции "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро смонтировали оборудование тягово-понизительной подстанции (ТПП), сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T10:33
2023-03-21T10:33
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. На строящейся станции "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро смонтировали оборудование тягово-понизительной подстанции (ТПП), сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."В техническом помещении ТПП станции "Аэропорт Внуково" установлены все трансформаторы. Сейчас строители проводят так называемую обвязку – соединяют все оборудование кабельно-проводниковой продукцией. Затем запланирован комплекс наладочных работ", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.Тягово-понизительная подстанция обеспечивает работу всех инженерных систем станционного комплекса. Помещение подстанции находится над платформенным участком станции. Там устроены специальные полимерные полы, обеспечивающие надлежащий уровень беспыльности, водостойкости и антистатичности, отмечается в сообщении.Всего на станции "Аэропорт Внуково" построено 271 служебное и техническое помещение, более чем в половине из них завершается чистовая отделка. Также на станции идет устройство систем вентиляции, канализации и водопровода.Строить участок Солнцевской линии протяженностью почти 5 километров со станциями "Пыхтино" и " Аэропорт Внуково" начали в октябре 2019 года. Завершить строительство планируется в 2023 году, после чего Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро.
https://ria.ru/20230310/materialy-1856956529.html
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы

Бочкарев: на станции метро "Аэропорт Внуково" установили трансформаторы

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. На строящейся станции "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро смонтировали оборудование тягово-понизительной подстанции (ТПП), сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"В техническом помещении ТПП станции "Аэропорт Внуково" установлены все трансформаторы. Сейчас строители проводят так называемую обвязку – соединяют все оборудование кабельно-проводниковой продукцией. Затем запланирован комплекс наладочных работ", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
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Тягово-понизительная подстанция обеспечивает работу всех инженерных систем станционного комплекса. Помещение подстанции находится над платформенным участком станции. Там устроены специальные полимерные полы, обеспечивающие надлежащий уровень беспыльности, водостойкости и антистатичности, отмечается в сообщении.
Всего на станции "Аэропорт Внуково" построено 271 служебное и техническое помещение, более чем в половине из них завершается чистовая отделка. Также на станции идет устройство систем вентиляции, канализации и водопровода.
Строить участок Солнцевской линии протяженностью почти 5 километров со станциями "Пыхтино" и " Аэропорт Внуково" начали в октябре 2019 года. Завершить строительство планируется в 2023 году, после чего Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро.
 
МоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс Москвы
 
 
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